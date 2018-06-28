Глава "Опоры России": виртуальный офис позволит МСП экономить около 40 млрд рублей в год

ЯРОСЛАВЛЬ, 28 июня. /ТАСС/. Около 40 млрд рублей в год позволит сэкономить предпринимателям технология мобильного виртуального офиса для малого и среднего бизнеса, сообщил ТАСС президент общественной организации "Опора России" Александр Калинин на площадке межрегионального совещания уполномоченных по защите прав предпринимателей в Ярославле.

"Есть инициатива, она поддержана правительством, чтобы можно было регистрировать на базе банка и своего мобильного телефона виртуальный офис для предпринимателя. Только это позволит сэкономить порядка 40 млрд рублей в год. В "Опоре России" мы такие предложения поддерживаем", - сказал Калинин.

По его словам, расходы предпринимателей на офисы, юристов, различного рода аутсорсинговые услуги достаточно велики. Будущее малого и среднего предпринимательства за электронными сервисами, считает Калинин.

"На базе банков развернута сеть "Твой бизнес". С 1 июля можно будет не только открыть фирму онлайн, но и в Сбербанке или ВТБ получить кредиты, заключить договор обслуживания без посещения банка. А с 1 января это будет распространено на все банки", - отметил Калинин.

В Ярославле 28-29 июня проходит VI Межрегиональное совещание уполномоченных по защите прав предпринимателей и бизнес-форум. В мероприятии принимают участие представители региональных органов власти, общественных организаций, предприниматели. В рамках совещания состоялась встреча представителей бизнеса с уполномоченным при президенте России по защите прав предпринимателей Борисом Титовыми и президентом "Опоры России" Александром Калининым.