Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.06:
$ 63.29
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава "Опоры России": виртуальный офис позволит МСП экономить около 40 млрд рублей в год

Корпорация МСП
28 июня, 15:43 UTC+3 ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВЛЬ 28, июня. /ТАСС

Расходы предпринимателей на офисы, юристов, различного рода аутсорсинговые услуги велики, отметил Александр Калинин

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЯРОСЛАВЛЬ, 28 июня. /ТАСС/. Около 40 млрд рублей в год позволит сэкономить предпринимателям технология мобильного виртуального офиса для малого и среднего бизнеса, сообщил ТАСС президент общественной организации "Опора России" Александр Калинин на площадке межрегионального совещания уполномоченных по защите прав предпринимателей в Ярославле.

Смотрите также

Глава "Опоры России": бизнес-омбудсмен должен обладать правом законодательной инициативы

"Опора России": надзорные каникулы для малого бизнеса оправдали себя

"Опора России" предложила распространить онлайн-платформу правительства Москвы на регионы

"Есть инициатива, она поддержана правительством, чтобы можно было регистрировать на базе банка и своего мобильного телефона виртуальный офис для предпринимателя. Только это позволит сэкономить порядка 40 млрд рублей в год. В "Опоре России" мы такие предложения поддерживаем", - сказал Калинин.

По его словам, расходы предпринимателей на офисы, юристов, различного рода аутсорсинговые услуги достаточно велики. Будущее малого и среднего предпринимательства за электронными сервисами, считает Калинин.

"На базе банков развернута сеть "Твой бизнес". С 1 июля можно будет не только открыть фирму онлайн, но и в Сбербанке или ВТБ получить кредиты, заключить договор обслуживания без посещения банка. А с 1 января это будет распространено на все банки", - отметил Калинин.

В Ярославле 28-29 июня проходит VI Межрегиональное совещание уполномоченных по защите прав предпринимателей и бизнес-форум. В мероприятии принимают участие представители региональных органов власти, общественных организаций, предприниматели. В рамках совещания состоялась встреча представителей бизнеса с уполномоченным при президенте России по защите прав предпринимателей Борисом Титовыми и президентом "Опоры России" Александром Калининым.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ярославская область
Персоны
Титов, Борис Юрьевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Почему банк может заблокировать вашу карту
2
Норвежские ученые предсказали климатическую катастрофу в Баренцевом море
3
"Северный поток - 2" может быть проложен в обход Дании в случае ее отказа
4
РЭШ, РАНХиГС и МФТИ стали лучшими российскими вузами по версии Forbes
5
Что известно о предстоящей встрече Путина и Трампа
6
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
7
Главные стихотворения поэта Андрея Дементьева
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости