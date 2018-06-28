Власти Ульяновской области планируют привить бизнес-навыки местным жителям старше 45 лет

УЛЬЯНОВСК, 28 июня. /ТАСС/. Программа обучения предпринимательству для жителей старше 45 лет будет разработана в Ульяновской области. Такое поручение дал губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, сообщили в четверг в Корпорации развития региона.

"Считаю важным совместно с ведущими общественными объединениями предпринимателей области разработать и утвердить меры поддержки работников, возраст которых превышает 45 лет. В частности, запустить программы по повышению квалификации или переобучению таких сотрудников", - привели слова губернатора в корпорации.

Морозов уточнил, что такие меры станут дополнительной поддержкой в организации собственного дела. "Сегодня необходимо оказать людям дополнительную поддержку, помочь начать им собственное дело", - уточнил губернатор.

На данный момент в Ульяновской области действует ряд программ, направленных на вовлечение в предпринимательство различных категорий граждан, в том числе женщин, молодежи и людей с ограниченными возможностями здоровья. В их числе "Мама-предприниматель", "Лига школьного предпринимательства". Для представителей ремесленного бизнеса, социального предпринимательства и туризма действуют низкопроцентные займы и специальные программы.