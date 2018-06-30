Эксперты: малому бизнесу обеспечен комфортный доступ к госзакупкам

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Господдержка обеспечивает малому и среднему бизнесу (МСБ) комфортный доступ к закупкам компаний с государственным участием, считают опрошенные ТАСС эксперты.

"Малый и средний бизнес не имеет особых проблем при участии в госзакупках, если он удовлетворяет определенным требованиям. <…> В госзакупках должно участвовать как можно больше компаний вне зависимости от их размера, высокая конкуренция может стать залогом качества выполнения контрактных обязательств. Я полагаю, что государство достаточно делает для организации госзакупок и привлечения бизнеса для участия в них", - сказал ТАСС аналитик IFC Markets Дмитрий Лукашов.

Среди условий, которые должны выполнить представители МСБ для участия в закупках, эксперт назвал высокое качество товаров и услуг, наличие полного пакета документов, включая лицензии и допуски к специфическим работам, свободные денежные средства для обеспечения заявок и контрактов, электронную подпись, аккредитацию на электронной площадке.

Аналитик ГК "ФИНАМ" Алексей Коренев отмечает, что законодательство в РФ в целом достаточно проработано для беспрепятственного участия малого и среднего бизнеса в закупках компаний с госучастием. "Что касается законодательства, то, возможно, какие-то отдельные положения и требуют корректировки, но все же основным остается вопрос корректного исполнения действующих норм во избежание неравноправного доступа к торгам и гарантий проведения их на честной и конкурентной основе", - сказал он ТАСС.

По словам старшего аналитика Анны Бодровой, одной из проблем малого и среднего бизнеса при участии в закупках является конкуренция с крупными компаниями, однако МСБ удается отвоевывать позиции. "Конкурировать с крупными предприятиями и компаниями очень сложно, у них больше простора для маневра. <...> Малый и средний бизнес, в свою очередь, наступает все энергичнее, потому что госзаказ дает неплохие гарантии работы", - сказала она.

По мнению гендиректора ИК "Харитонов Капитал" Максима Харитонова, предприниматели не всегда знают об имеющихся возможностях воспользоваться господдержкой. "Так, государство создает для МСБ специальные центры поддержки в муниципальных органах власти, где они могут получить консультацию по решению более 80% возникающих вопросов при ведении бизнеса. В основном центры помогают правильно оформить документы или узнать о налоговых послаблениях, но по факту предприниматели могут рассчитывать и на большую помощь, просто далеко не каждый идет туда с вопросами", - сказал эксперт.