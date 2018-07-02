Ростех запустил единый агрегатор торговли "Березка" для госзакупок у МСП

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Компания "РТ - Проектные технологии" (входит в госкорпорацию "Ростех") 1 июля запустила пилотный проект единого агрегатора торговли "Березка" (ЕАТ). Как сообщается в пресс-релизе Ростеха, запуск проекта позволит проводить госзакупки малого объема, от 100 тыс. до 400 тыс. рублей, для государственных и муниципальных нужд в упрощенном виде онлайн, а его использование позволит сэкономить госсредства и время на оформление по стандартным процедурам закупок серийных товаров, к примеру - бумаги и оргтехники.

Пока система работает на добровольно основе, но с 1 ноября 2018 года она станет обязательной при обеспечении госзакупок для федеральных органов исполнительной власти. Исключение составят закупки, сведения о которых содержат государственную тайну.

"Согласно рекомендациям экспертов мы постарались доработать функционал ЕАТ для создания максимально комфортной среды не только для заказчиков, но и для поставщиков, особенно для субъектов малого и среднего предпринимательства с целью обеспечения им беспрепятственного доступа к госзакупкам. Безусловно, в период становления будут возникать различные вопросы, на которые специалисты колл-центра будут оперативно отвечать, привлекая при необходимости команду разработчиков системы. Работа колл-центра важна и для нас, так как мы получим дополнительно информацию, которая позволит оперативно принимать управленческие решения по совершенствованию функционала агрегатора", - цитирует пресс-служба слова заместителя генерального директора Ростеха Александра Назарова.

Отмечается, что в течение июня все заинтересованные лица могли ознакомиться с регламентом работы и направить оператору ЕАТ в письменной форме свои вопросы и предложения, возникающие при ознакомлении с регламентом. Создание и функционирование ЕАТ обсуждалось активистами Общероссийского народного фронта и представителями экспертного сообщества. Оператору ЕАТ "Березка" - "РТ - Проектные технологии" свои замечания и предложения направили Минфин РФ, Федеральное казначейство, ФАС России и другие органы власти, они легли в основу обновленного регламента ЕАТ "Березка".