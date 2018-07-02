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Число электронных площадок по закупкам у МСП сократится в 17 раз

Корпорация МСП
2 июля, 16:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

Процесс сокращения продлится до 1 октября

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МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Количество электронных площадок, на которые переводятся все закупки госструктур и госкомпаний у малого и среднего бизнеса, сократится с более чем 170 до 10 единиц. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС заместитель министра финансов РФ Алексей Лавров.

"Необходимо определить новые универсальные торговые площадки. Сейчас действует шесть площадок в рамках 44-го федерального закона (о госзакупках - прим. ТАСС.) и около 170 в рамках 223 федерального закона (закупки, осуществляемые госкорпорациями и госкомпаниями - прим. ТАСС.). Задача поставлена следующая - определить к 1 октября и подписать соглашения с площадками, которые будут носить универсальный характер и работать как в рамках 44-го федерального закона, так и в рамках 223-ФЗ", - сказал Лавров.

По его словам, электронные площадки должны представить документы о том, что они соответствуют требованиям, утвержденным правительством. "То есть, что имеется необходимый уставный капитал, что обладают необходимой инфраструктурой, подтверждают свой опыт работы по 44-ФЗ и объем закупок за последние 3 года не менее 2 трлн рублей по 223-ФЗ", - отметил замминистра финансов.

Лавров напомнил, что 6 июля должна завершиться документарная проверка заявок, после чего Минфин внесет в правительство перечень площадок, с которыми будет продолжена работа по переводу на них закупок у малого и среднего бизнеса.

"Этот процесс должен завершиться к 1 октября. С этого момента и начнется отработка практического применения новых требований. По нашим оценкам, критериям, заявленным правительством, соответствуют 10 площадок. Не более 10 площадок смогут работать по новым процедурам", - добавил Лавров, отметив при этом, что в полном объеме работа системы электронных площадок по закупкам у МСП начнется с 1 января 2019 года.

По его словам, согласно новым требованиям впервые введен порог минимального объема закупок. "Если, начиная с 2021 года за последние два отчетных года, то есть за 2019 и 2020 годы, площадка будет набирать менее 5% объема суммарных операций по государственным закупкам и по малому бизнесу, и по количеству процедур, она будет исключаться из перечня электронных торговых площадок. Таким образом созданы условия, которые будут способствовать конкуренции и борьбе за потребителя в этом сегменте", - добавил Лавров.

Как заявил ТАСС генеральный директор "Единой электронной торговой площадки" Антон Емельянов, "электронизация закупок позволит еще большему количеству поставщиков (предпринимателей) получить доступ к еще большему госзаказу, а это, в свою очередь, повысит уровень конкуренции на торгах и эффективность государственных расходов".

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