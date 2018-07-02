Власти Ненецкого АО в сентябре запустят конкурс грантов для среднего бизнеса

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Администрация Ненецкого автономного округа планирует запустить конкурс грантовой поддержки для компаний среднего бизнеса. В рамках конкурса бизнес сможет получить субсидию от 10 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации округа.

"Власти округа запускают для среднего бизнеса новый вид грантов, ориентированных на крупные проекты стоимостью не ниже 50 млн рублей. В рамках конкурса бизнесмены могут рассчитывать на компенсацию 20% инвестиций в проекты - от 10 млн рублей. Мы планируем запустить конкурс в сентябре, это будет пилотный проект, где мы определим одного победителя", - сказал представитель администрации НАО.

В пресс-службе отметили, что грант будут выдавать на конкурсной основе в соответствии с критериями экономической эффективности, учетом сроков реализации, количеством создаваемых рабочих мест и средним размером заработной платы. Также будет учитываться социальная значимость проекта. Этот грант смогут получить и представители из других регионов.

"Концепция проекта разработана, и уже существует принципиальное решение, что после тестового периода конкурс будет доработан и продолжен", - добавили в пресс-службе.

В Ненецком автономном округе уже действует программа поддержки для малого бизнеса. Сумма грантов на одного получателя составляет до 1 млн рублей. В 2017 году из окружного бюджета поддержали 24 бизнес-инициативы, а общая сумма грантов составила 12 млн рублей.

Благодаря такой поддержке в регионе появились первые частные мини-пекарни, предприятия по сбору и переработке дикоросов, студии робототехники, животноводческие фермы, точки приема и переработки рыбы, специализированная автостоянка и студия детского телевидения. В 2018 году уже проведено два грантовых конкурса для малого бизнеса, поддержаны девять инициатив на общую сумму 5 млн рублей. Следующий конкурс запланирован на сентябрь.