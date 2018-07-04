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Путин подписал закон о бессрочном выкупе МСП арендуемого имущества

Корпорация МСП
4 июля, 2:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Ранее приоритетное право выкупа арендуемого имущества малым бизнесом действовало до 1 июля, а условия выкупа зависели от срока нахождения имущества в аренде

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на расширение имущественной поддержки малого и среднего предпринимательства. Документ, принятый Госдумой 21 июня и утвержденный Советом Федерации 27 июня, опубликован на едином портале правовой информации.

Закон устанавливает бессрочное право выкупа арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП) государственного и муниципального имущества, а также распространяет действие этого права на федеральное имущество, создает возможности для вовлечения земельных участков в механизм оказания имущественной поддержки субъектам МСП.

Согласно прежней редакции профильных законодательных актов, приоритетное право выкупа арендуемого имущества малым бизнесом действовало до 1 июля 2018 года, при этом условия выкупа зависели от срока нахождения имущества в аренде. В соответствии с новым законом, отменяется привязка к дате, по состоянию на которую арендуемое имущество должно находиться в аренде у субъекта МСП согласно договору или договорам аренды для реализации преимущественного права выкупа.

Закон дает право органам госвласти субъектов РФ и органам местного самоуправления вносить земельные участки в перечни государственного и муниципального имущества, предназначенного для сдачи в аренду субъектам МСП. На право заключения договоров аренды земельных участков, включенных в перечни, будут проводиться специальные аукционы только среди субъектов МСП. Для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, включенного в перечни, заявители декларируют свою принадлежность к МСП путем представления в форме документа на бумажном носителе или в электронной форме сведений из единого реестра субъектов МСП, либо заявляют о своем соответствии условиям отнесения к субъектам МСП.

Закон запрещает передачу прав и обязанностей по заключенным с субъектами МСП договорам аренды земельных участков, включенных в перечни, третьим лицам. Также запрещаются переуступка и передача прав пользования в залог и внесение прав пользования таким имуществом в уставный капитал любых других субъектов хозяйственной деятельности, перенаем, передача в субаренду, за исключением субаренды субъектам МСП организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов МСП.

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