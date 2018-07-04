Смоленская область и банк "Уралсиб" подписали соглашение по поддержке МСП

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Смоленская область и банк "Уралсиб" подписали соглашение о сотрудничестве, которое предполагает поддержку объектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом сообщили в среду в пресс-службе администрации региона.

"Губернатор Алексей Островский и председатель правления ПАО "Банк Уралсиб" Константин Бобров подписали соглашение о сотрудничестве и обсудили основные пункты плана мероприятий дорожной карты. Соглашение предполагает реализацию программ кредитования малого и среднего бизнеса, поддержку женского предпринимательства, проведение мероприятий по повышению финансовой грамотности населения. В числе ключевых направлений взаимодействия - разработка специальных предложений по кредитованию и банковскому обслуживанию инвесторов, реализующих приоритетные и одобренные проекты на территории Смоленской области, предоставление льготных займов начинающим предпринимателям, работающим в агропромышленном комплексе, сфере развития агротуризма", - сказали в пресс-службе.

Помимо этого, документ предусматривает проведение семинаров и конференций для представителей МСП, развитие в регионе ипотечного кредитования и повышение доступности качественных финансовых услуг как для населения, так и для предпринимателей.

Согласно данным статистики, объем кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за первые четыре месяца нынешнего года увеличился на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил порядка 30 млрд рублей. "В свою очередь объем займов, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства, достиг 9,45 млрд рублей, что на 34,2%, или 2,4 млрд рублей, выше уровня 2017 года", - отметили власти.

В Смоленской области на данный момент в регионе сохраняется стабильная положительная динамика увеличения количества субъектов МСП. "Так, за 2017-2018 год их число выросло на 2,2 тысячи единиц. Кроме того, 140 предпринимателей реализовали возможность воспользоваться "налоговыми каникулами", - пояснили в пресс-службе.