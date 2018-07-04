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В Москве запустят онлайн-курсы для малого бизнеса на основе лучших практик

Корпорация МСП
4 июля, 18:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Всего для заинтересованных доступно две программы - "Start" и "Progress"

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Столичные власти решили запустить бесплатные онлайн-курсы для малых и средних предпринимателей города. Курсы будут подготовлены с использованием лучших практик бизнесменов Москвы, сообщила в среду столичная пресс-служба департамента науки, промышленной политики и предпринимательства.

"Представители малого и среднего бизнеса теперь могут бесплатно учиться в режиме онлайн основам открытия и развития собственного дела у успешных предпринимателей и профессиональных бизнес-тренеров. Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы и ГБУ "Малый бизнес Москвы" запускает новый образовательный проект для начинающих и действующих предпринимателей - "Онлайн-академию МБМ", - приводятся в сообщении пресс- службы слова вице-мэра Москвы Натальи Сергуниной.

По словам вице-мэра, предпринимателям будут доступны две обучающие программы - "Start" и "Progress".

"Они (курсы) основаны на лучших бизнес-практиках. Слушатели курсов смогут освежить базовые знания в области продаж, анализа рынка, маркетинга, менеджмента, финансов, правовых основ, стратегии, личной эффективности", - отмечается в сообщении департамента.

Сергунина также отметила, что согласно исследованиям мэрии, большая часть столичных предпринимателей предпочитает онлайн-образование.

"Обучение предпринимателей - одна из мер государственной поддержки малого и среднего бизнеса в Москве. Согласно нашим опросам, большинство начинающих и действующих предпринимателей предпочитают онлайн-обучение - более 52%, тогда как очную форму выбрали лишь 25%. Среди тем наиболее популярными оказались маркетинг и продажи, бухгалтерский учет, налоги и инвестиции", - пояснила Сергунина.

При успешном прохождении всей программы образовательных курсов участник может получить сертификат. Для участия необходимо посетить сайт академии.

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