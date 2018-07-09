Поющая Камчатка: как жителей отдаленного дальневосточного региона учат вокалу

Социальный предприниматель Мария Бароненко сегодня одна из немногих, кто на коммерческой основе профессионально занимается вокалом в Петропавловске-Камчатском со всеми желающими – от детей до пенсионеров. Запустить свое дело ей во многом помог грант на создание собственного бизнеса от городских властей. Теперь студия академического и эстрадного вокала "AVIS", готовит людей как к различным вокальным конкурсам, так и просто помогает поверить в себя и осуществить давнюю мечту.

Петь хотят все – от мала до велика

Мария Бароненко основала студию в 2005 году, в 2016 оформила ИП, а через год подала документы на получение гранта от администрации Петропавловска-Камчатского в размере 300 тыс. рублей. Заявка Марии была одна из трех получивших поддержку из 11 поданных. Такая финансовая поддержка предназначена для тех предпринимателей, которые успешно проработали в течение года. Следующая ступень поддержки – грант от региональных властей. Он предусматривает помощь в размере полумиллиона рублей, однако для его получения бизнес должен проработать уже два года.

Мария на протяжении 15 лет она руководила и пела в музыкальном проекте "Вересковый путь". Записала и официально издала два альбома. Параллельно работала в средней школе, где занималась преподаванием академического и эстрадного вокала для детей и подростков. Однако школьники выросли, стали студентами и ходить заниматься в студию уже не могли по возрасту. Мария понимала, что взрослым людям хочется петь не меньше других, поэтому решила создать вокальную студию для всех желающих. Так появилась студия "AVIS", где поют дети от 4-х лет, взрослые и даже пенсионеры. Есть у Марии и группа бабушек, которая раз в неделю приезжает на занятия из соседнего городка Елизово. Классы для взрослых и студентов "Элементарная теория музыки. Сольфеджио", семейный вокал "Мама, папа, я – поющая семья! " и вокал для будущих мам вообще не имеют аналогов в Камчатском крае.

"По первому образованию я менеджер государственной и муниципальной службы, но перспектива сидеть в офисе меня не радовала, и я решила изменить свою судьбу, чтобы потом всю жизнь не жалеть о выбранном пути. Я поступила в Камчатский колледж искусств и получила профессиональное музыкальное образование. Стала хормейстером. Работала в школе педагогом дополнительного образования, руководителем культурно-образовательного центра в техникуме. Мои ученики постепенно стали студентами, мы начали организовывать студенческо-вокальные ансамбли, дальше они выросли, и петь в школьном и студенческом коллективе они уже не могли. Поэтому и пришла идея организовать студию, которая не будет зависеть ни от учебного заведения, ни от возраста желающего научится петь", - рассказывает Мария.

Тем более что школьные и студенческие певческие коллективы в основном поют патриотический репертуар и не затрагивают в своей деятельности джазовую музыку или фольклор. Именно в эту сторону и начала развиваться студия. Кого-то из учеников готовим для участия в конкурсах, кто-то поет исключительно для себя.

Арт-центр "Гараж" в настоящей промзоне

Поиск помещения проходил довольно долго. Поскольку деятельность у студии специфическая, то и параметры будущего класса были соответствующие – вплоть за высоты потолка, толщины стен и пола. Площади в торговых центрах для этого определенно не подходили. Выручил хозяин бывшего СТО, располагавшегося в одной из промзон города. Позже в помещение, ставшее арт-центром "Гараж", переехали и другие проекты Марии и ее друзей – пункт выдачи сайта совместных покупок "Семь морей", студия фламенко, центр фехтования "Эквилибриум", студия академического рисунка, танго клуб и другие. Заработало сарафанное радио, люди и без рекламы знали, куда можно пойти, чтобы заняться необычным для города творчеством.

"Я не выбирала то, что мне будет выгодно, будет приносить много денег, я шла по зову сердца. Очень люблю свое дело, горю им так, что загораются и те, кто находится рядом. Многие говорят одну и ту же фразу, что они с детства или юности мечтали петь, сейчас имеют возможность посвятить себе время и поучиться тому, что интересно, реализовать свой творческий потенциал. Не в плане мировой известности, а выйдя на сцену местного ДК, например. Или даже найти тех, с кем можно поговорить, таких же "гадких утят", как и они сами. В арт-центре "Гараж" я собрала идейных лидеров, которые занимаются редкими для Камчатки видами творчества – фламенко, фехтованием или танго. В "Гараже" мы рады тем, кто горит своей идеей", - рассказывает предприниматель.

Средства от полученного гранта пошли на приобретение музыкальных инструментов, радиомикрофонов, компьютера, МФУ, проектора и экрана. Собственные средства Мария потратила на аренду помещения и приобретение мебели, хозяйственных принадлежностей, ремонтных материалов, сценических костюмов. И, наконец, вернула домой свое цифровое фортепиано, на котором раньше приходилось заниматься в студии. Сейчас Мария готовит документы на очередной грант, поскольку оборудование постепенно нужно обновлять. По словам предпринимателя, "местные органы власти отзывчивы на инициативы и готовы к диалогу".

Сейчас студию ежемесячно посещают порядка пятидесяти человек. Стоимость одного занятия невысока – в пределах 2000 рублей в месяц. Чтобы не поднимать цену и, таким образом, сделать занятия доступными для большинства людей, Мария ищет меценатов и спонсоров.

"Мы бы хотели, чтобы нам помогали не просто так, а на взаимовыгодных условиях. Все же то, чем мы занимаемся – это социальное предпринимательство и любимое дело, нежели бизнес. У нас существуют определенные программы лояльности для многодетных семей и людей пожилого возраста. Подняв цену, мы, возможно в какой-то степени, решим свою проблему, но не будем доступны для всех желающих заниматься вокальным искусством. Бабушки не смогут посещать занятия, если будет стоять выбор между колбасой и вокалом", - рассказывает Мария.

Пение полезно для здоровья

Под крышей "Гаража" учат не только правильно постановке голоса, но решают проблемы социальной адаптации и даже улучшают состояние здоровья.

"Мы открыли подростковую группу. Когда дети видят моих старших учеников, у которых уже есть чему поучиться, они начинают тянуться за ними, по-другому разговаривать друг с другом. Появляется уверенность в себе. Пение способствует выработке эндорфинов и вообще оказывает положительное влияние на кровеносную, дыхательную и нервную систему человека. Занимаясь любимым делом, мы оздоравливаем организм. Начинаем по-иному дышать. На занятиях мы также делаем артикуляционно-дикционную и дыхательную гимнастику. Так работают все актеры и певцы", - отмечает Мария.

Для популяризации редкого творчества необходим отдельный "дом". Он нужен для таких предпринимателей, как Мария, не способных пока поодиночке оплачивать большую аренду помещения, но желающих разнообразно и профессионально организовывать досуг жителей столицы Камчатки.

Сейчас в Петропавловске открываются студии, качество преподавания в которых оставляет желать лучшего.

"Есть студии, где педагог не знает основ физической культуры, например, не понимает, что такое здоровьесберегающие технологии. А к ним ведут маленьких детей. Родители не просят показать документы об образовании и квалификации. Мы же занимаемся своим делом профессионально, имеем соответствующее образование, опыт работы и хотели бы рассчитывать на помощь от регионального правительства в организации такой площадки", - отмечает предприниматель.

Мечта у Марии – создать такой "Дом искусства", сплотить вокруг этого проекта необычных людей, дать им возможность творить и развивать их творческие направления на Камчатке.

Даже если вопрос об отдельном помещении или аренде будет решаться не так быстро, как этого бы хотелось, она всегда найдет выход из положения. Мария тот самый культуртрегер, задающий тренды, меняющие жизнь на Камчатке к лучшему, но в отличие от московских коллег не намеренно просчитанный, а в самом лучшем смысле этого слова самостийный.

Сергей Сысойкин