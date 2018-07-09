ФАС предлагает дробить лоты при госзакупках для максимального участия в них малого бизнеса

АСТРАХАНЬ, 9 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) считает, что для увеличения участия малого и среднего бизнеса в государственном и муниципальном заказе должен быть предпринят ряд мер, например, надо изменить практику формирования лотов путем их дробления. Об этом сообщил журналистам заместитель руководителя ФАС Максим Овчинников, который находится с рабочей поездкой в Астрахани.

"Необходимо исправлять практику формирования лотов при проведении государственных закупок так, чтобы обеспечить максимальное проникновение местных предприятий, предприятий малого и среднего бизнеса на эти торги, чтобы хозяйствующие субъекты, которые являются небольшими, смогли в этих торгах участвовать", - сказал Овчинников.

Он пояснил, что сейчас одна из основных проблем - это централизация закупок, осуществляемых крупными корпорациями и госзаказчиками. Формируются очень большие лоты, которые не соответствуют возможностям малого бизнеса в регионах. Таким образом, ограничивается конкуренция.

"И остается несколько крупных компаний, которые еще и подвержены сговорам. Здесь нужно будет искать баланс между удобством для заказчика покупать одним большим лотом сразу, либо дроблением контрактов, для того, чтобы максимально обеспечить проникновение малых и средних предприятий, прежде всего региональных", - отметил Овчинников.

Замглавы ФАС провел в понедельник в Астрахани заседание совета по содействию развитию конкуренции в регионе. После совещания антимонопольное ведомство и правительство Астраханской области подписали соглашение, в рамках которого ФАС будет помогать региону в устранении административных барьеров для бизнеса и в методическом сопровождении в сфере конкуренции.