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В Свердловской области почти половину МСБ перевели на патентную систему налогообложения

Корпорация МСП
11 июля, 7:57 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 11, июля. /ТАСС

Для впервые зарегистрированных налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей устанавливается налоговая ставка в размере 0%, отметила спикер законодательного собрания региона Людмила Бабушкина

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Патентная система налогообложения введена почти в половине видов деятельности малого и среднего бизнеса (МСБ) в Свердловской области. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила спикер законодательного собрания Людмила Бабушкина на полях международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2018 в Екатеринбурге в среду.

"Подводя предварительные итоги весенней сессии законодательного собрания в 2018 году, можно сказать, что она была насыщенная, мы приняли важные законы. Внесли изменения в закон о патентной системе налогообложения и ввели еще 11 дополнительных видов деятельности для предпринимателей. Из порядка 400 видов деятельности МСБ 190 переведены на патентную систему налогообложения - почти половина", - сказала Бабушкина.

По ее словам, для впервые зарегистрированных налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей устанавливается налоговая ставка в размере ноль процентов, что дает "хороший стимул для развития МСБ в регионе".

Бабушкина уточнила, что свердловские депутаты также уделяются внимание и социальной сфере. "Мы продлили до 2021-го года действие закона о региональном материнском, семейном капитале. Приняли ряд законов для тех, кто занимается социальной поддержкой детей. В этих законах предусмотрели ответственность организаций, которые сдают в аренду социальные объекты, в которых занимаются дети. Этот региональный закон направлен на профилактику травмирования детей", - сказала Бабушкина.

Она добавила, что уже дважды вносились изменения в бюджет Свердловской области на 2018 год. "Предусмотрели почти 10 млрд расходов и, конечно, доходов. В том числе 1,2 млрд рублей направлено на закупку лекарственных препаратов для наших граждан, в том числе, для детей-инвалидов. На заседании 17 июля будем рассматривать очередное увеличение доходов областного бюджета на сумму 3,4 млрд рублей. Почти 70% дополнительных доходов направлены в муниципалитеты для решения вопросов, которые волнуют наших граждан", - сказала Бабушкина.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема - "Цифровое производство", партнером ИННОПРОМа-2018 стала Республика Корея, организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ. ТАСС является генеральным информационным партнером мероприятия и оператором пресс-центра.

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