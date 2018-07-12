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Власти Мурманской области предложили дать преимущество в госзакупках местному бизнесу

Корпорация МСП
12 июля, 17:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июля. /ТАСС

В настоящее время государственные заказчики обязаны закупать у малого и среднего бизнеса не менее 15% товаров и услуг от общегодового объема закупок

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Власти Мурманской области выступили с предложением ввести квоту, которая обязала бы государственных заказчиков, зарегистрированных в районах Крайнего Севера, производить закупки у местных представителей малого и среднего предпринимательства (МСП). Соответствующую инициативу озвучил заместитель губернатора региона Григорий Стратий на совещании в Москве, сообщили в четверг в пресс-службе областного правительства.

"Мурманская область предложила Министерству экономического развития Российской Федерации проработать на федеральном уровне вопрос предоставления предпринимателям, осуществляющим деятельность в районах Крайнего Севера, преимуществ при проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. <…> Предлагается введение новой обязательной квоты закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства - налоговых резидентов региона", - говорится в сообщении.

Сообщается, что сейчас государственные заказчики должны закупать у представителей малого и среднего бизнеса не менее 15% товаров и услуг от общегодового объема закупок. Власти региона предложили расширить требование так, чтобы эти закупки производились у местных субъектов МСП. "То есть каждый государственный заказчик должен минимум 15% от совокупного годового объема закупок осуществлять у местных предпринимателей", - приводят в пресс-службе слова Стратия.

Вице-губернатор отметил, что предприниматели, работающие в Арктической зоне, находятся в неравных конкурентных условиях из-за высоких издержек. По его словам, это приводит к оттоку населения и перерегистрации бизнеса в более южные регионы.

Заместитель главы региона также предложил включить задачу по улучшению условий ведения малого и среднего бизнеса в Арктической зоне в национальный проект по поддержке МСП.

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