Минкавказ и "Опора России" организуют встречу с властями и бизнесом регионов СКФО

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Расширенная встреча руководителей общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России", Министерства РФ по делам Северного Кавказа, представителей региональной власти и бизнеса будет проведена в Северо- Кавказском федеральном округе. Об этом сообщает пресс- служба Минкавказа по итогам встречи главы ведомства Сергея Чеботарева и президента "Опоры России" Александра Калинина.

"Президент "Опоры России" Александр Калинин отметил, что состоявшаяся встреча имеет далеко идущие перспективы совместной конструктивной работы, в основе которой должно быть активное вовлечение властей и малого бизнеса Северного Кавказа в реализацию анонсированного президентом РФ Национального проекта "Развитие малого и среднего бизнеса и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". <…> В завершение встречи Сергей Чеботарев и Александр Калинин выразили готовность в ближайшее время организовать и провести расширенную встречу с лидерами "Опоры России" в Северо-Кавказском федеральном округе", - говорится в сообщении без уточнения сроков и места проведения.

Среди вопросов, требующих особого внимания в рамках взаимодействия, Чеботарев назвал оказание инфраструктурной поддержки субъектам малого и среднего бизнеса, содействие в обеспечении сбыта продукции, повышение доступности финансовых средств для реализации инвестиционных проектов. Кроме этого, по мнению министра, наряду с традиционными направлениями совместной работы, продуктивным форматом могло бы стать участие представителей "Опоры России" в процессе экспертизы и продвижения поступающих в Минкавказ инвестиционных проектов, в том числе в рамках государственно-частного партнерства.

"Развитие экономики региона - это задача, на решении которой сконцентрированы основные усилия нашего министерства. Тема развития малого и среднего предпринимательства чрезвычайно важная для Северного Кавказа. На сегодняшний день малому и среднему бизнесу принадлежит основная доля экономики региона. И нам важно, чтобы этот сегмент и дальше развивался", - цитирует пресс-служба слова Чеботарева.

Калинин, в свою очередь, отметил важность выработки и реализации предложений по созданию условий для выхода предпринимателей, работающих в регионах СКФО, из теневого сектора.