В Тюменской области предложили создать российско-китайский бизнес-парк

ТЮМЕНЬ, 13 июля. /ТАСС/. Российско-китайский бизнес-парк с торгово-выставочной и культурно-образовательной площадками может появиться в Тюменской области. Инициативу озвучили в рамках Российско-китайской деловой сессии в Тюмени, сообщили в пятницу в пресс-службе региональной Торгово-промышленной палаты (ТПП).

"Представители делегации Китая, прибывшие в Тюмень, предложили реализовать в регионе крупный проект - Российско-китайский бизнес-парк, объединяющий под одной крышей торгово-выставочную, культурно-образовательную и развлекательные площадки", - говорится в сообщении. Как отметил президент ТПП Тюменской области Эдуард Абдуллин, предприниматели региона готовы оперативно откликнуться на предложения китайской стороны строить бизнес вместе, а договориться обеим сторонам поможет организованная в Тюмени биржа контактов.

"Подобный парк существует в Санкт-Петербурге, и он стал необходимым центром поддержки государственных программ. В его стенах организуются встречи для решения всех необходимых вопросов взаимодействия. Деловая сессия в Тюмени - это важный шаг к установлению более тесного партнерства между Тюменской областью и КНР, и речь идет не только об экономике и инвестициях, но и культурных, образовательных проектах", - приводит пресс-служба слова генерального директора Российско-китайского бизнес-парка в Санкт-Петербурге Чэня Чжигана.

Российско-китайская деловая сессия в Тюмени стала региональным продолжением V Российско-китайского ЭКСПО которое проходило в Екатеринбурге с 9 по 12 июля. В рамках сессии участники обсуждали актуальные вопросы сотрудничества Тюменской области и регионов Китая. В этом году от КНР в Тюмень прибыла масштабная делегация, включающая представителей посольства КНР в Москве и Китайской палаты международной торговли, а также более 30 компаний различных отраслей промышленности.