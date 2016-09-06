Празднования 100-летия Мурманска пройдут с участием оркестра Мариинки и театра Маяковского

Празднования 100-летия Мурманска пройдут с участием оркестра Мариинки и театра МаяковскогоНовости Мурманской области 6 сентября, 13:34
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Гастроли Симфонического оркестра Мариинского театра и Театра имени Владимира Маяковского пройдут в Мурманске в рамках празднования 100-летнего юбилея города. Об этом сообщил на совещании в правительстве области председатель регионального комитета по культуре и искусству Сергей Ершов.
"С сентября по ноябрь состоятся 28 значимых культурных событий, среди них гастроли Московского академического театра имени Владимира Маяковского, Российско-Норвежский культурный форум, масштабная выставка картин из собраний Государственной Третьяковской галереи, концерт Симфонического оркестра Мариинского театра под руководством маэстро Валерия Гергиева", - сказал глава ведомства.
День города Мурманск отмечает 4 октября, но, как отметил Ершов, череда юбилейных мероприятий уже началась. В эту пятницу стартуют гастроли Театра Маяковского, Мариинский театр выступит в конце месяца. Также жителей города и его гостей ждут международная научно-практическая конференция "Мурманск в истории российской государственности", праздничный концерт с участием Надежды Бабкиной и ансамбля "Русская песня", кинофестиваль "Северный характер" и другие яркие события. Самым массовым по количеству участников и выступлений станет фестиваль "Музыкальное приношение: лучшие исполнители России Мурманску".
"К этой дате мы идем давно, масштабная подготовка к юбилею велась все последние годы. Важной составляющей праздника станет культурная программа", - подчеркнула на совещании губернатор Мурманской области Марина Ковтун.
Мурманск основан 4 октября 1916 года как Романов-на-Мурмане. Является самым крупным городом мира за полярным кругом.