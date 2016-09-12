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Премьера в России фильма об истории урана пройдет на фестивале атомной науки в Заполярье

Регионы Северо-Западный федеральный округ Новости Мурманской области
12 сентября, 16:15 UTC+3
Гостей фестиваля также ждут научно-популярные ток-шоу "Наука. Вкусно. Секреты северного питания", "Разберем на атомы. Опасные связи", квест "Ночь на ледоколе", лекции, семинары и мастер-классы
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© wikimedia.org/Choihei

Научно-популярный фильм "История урана: Дракон виляет хвостом" впервые будет представлен в России на фестивале науки "КСТАТИ. На границе столетий". Как сообщили сегодня ТАСС в региональном минобрнауки, автор ленты доктор Дерек Мюллер рассказывает историю урана с момента его зарождения более 6 млрд лет назад и до наших дней, исследует применение радиоактивности в медицине.

"Главным событием впервые проходящего в Заполярье фестиваля "КСТАТИ. На границе столетий" станет премьерный показ в России научно-популярного фильма "История урана: Дракон виляет хвостом", - сказали в ведомстве.

Съемочная группа фильма работала над проектом в 2014-2015 годах в Англии, Франции, Германии, Швейцарии, Чехии, на Украине, в США, Японии и Австралии. Он был подготовлен к показу на телеканалах нескольких зарубежных стран, в России будет демонстрироваться впервые.

Фестиваль науки "КСТАТИ. На границе столетий" в Мурманске включает около 35 мероприятий, программа охватит более 15 площадок города и области. Гостей, помимо премьеры фильма, ждут научно-популярные ток-шоу "Наука. Вкусно. Секреты северного питания", "Разберем на атомы. Опасные связи", квест "Ночь на ледоколе", лекции, семинары и мастер-классы.

Среди выступающих будут два десятка авторитетных научных экспертов со всей России - представители МГУ и других ведущих вузов страны, а также ученые Российской академии наук. Фестиваль организован сетью информационных центров по атомной энергии при поддержке "Росатома" и правительства Мурманской области. Он пройдет с 15 по 17 сентября.

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