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Скончался сооснователь рок-группы Can Яки Либецайт

Культура Музыка
23 января, 12:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, января. /ТАСС
Музыкант умер на 79-м году жизни после воспаления легких
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Яки Либецайт

Яки Либецайт

© flickr.com/andrej

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Немецкий джазовый барабанщик, один из основателей экспериментальной рок-группы Can Яки Либецайт скончался на 79-м году жизни. Об этом сообщается на официальной странице группы в социальной сети Facebook.

"С большой грустью вынуждены сообщить, что Яки скончался сегодня утром после неожиданного воспаления легких. Он ушел из жизни мирно, окруженный своими близкими. Нам будет его страшно не хватать", - говорится в публикации.

Группа Can была создана в Кельне в 1968 году, стала одним из первых представителей так называемого краут-рока, германского направления экспериментальной и психоделической рок-музыки. Либецайт также занимался сольными проектами и сотрудничал с другими музыкантами и коллективами, включая группы Eurythmics и Depeche Mode.

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