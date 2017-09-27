Представитель Демпартии Иракского Курдистана: никто не сможет отрицать итоги референдума

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Никто не сможет отрицать продемонстрированное народами Иракского Курдистана на референдуме стремление к независимости. Об этом заявил в среду представитель Демократической партии Иракского Курдистана Хошави Бабакр.

"Более 90% (участников референдума) проголосовали за независимый Курдистан, - сказал он. - Это очень ощутимый результат, который никто не сможет отрицать". Бабакр отметил, что идею независимости Иракского Курдистана поддержали не только курды, но и представители других народов, проживающих на этой территории, - арабы и туркмены.

В то же время он указал, что на Иракский Курдистан оказывалось очень большое давление со стороны ряда стран, чтобы референдум был отложен. "Мы не ожидали, что будет такое давление со стороны западных стран и США, которые настойчиво просили отложить референдум на неопределенный срок", - добавил он.

Бабакр заявил, что центральное правительство Ирака вернулось к языку угроз в контактах с Иракским Курдистаном.

"Центральное правительство Ирака снова угрожает ввести эмбарго и закрыть небо Курдистана", - сказал он. Бабакр выразил обеспокоенность тем, что это может говорить о намерениях Багдада в отношении народа Иракского Курдистана.

Представитель демократической партии Иракского Курдистана также критически отозвался о заявлениях Турции по итогам референдума о независимости, в частности, относительно планов изоляции этой территории.

В понедельник в Иракском Курдистане был проведен референдум о независимости автономии. По итогам подсчета 3,44 млн бюллетеней свыше 90% проголосовали положительно. Окончательные результаты плебисцита озвучены не были. Иракский Курдистан - неофициальное название Курдского автономного района, который имеет статус широкой автономии в составе Ирака, юридически закрепленный в конституции страны.

В среду в МИД РФ заявили, что Москва выступает за единство и территориальную целостность Ирака и призвали курдов и Багдад решать спорные вопросы путем диалога.