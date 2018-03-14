Стивен Хокинг: я был впечатлен, когда СССР опередил США в космической гонке

Основной областью научных изысканий Стивена Хокинга была космология и квантовая гравитация, а также изучение черных дыр. Ученый является автором теории "испарения" черных дыр за счет радиации и это явление получило название "излучение Хокинга". О том, когда люди смогут колонизировать Красную планету, что угрожает существованию человечества на Земле и смогут ли роботы заменить труд людей, английский физик-теоретик в 2016 году рассказал в эксклюзивном интервью ТАСС.

YouTube/ТАСС

- Однажды вы задали вопрос интернет-аудитории: "В мире, который находится в хаосе политическом, социальном и экологическом, как человечество сможет просуществовать еще 100 лет?" Это было десять лет назад, в 2006 году. С тех пор вы нашли на него ответ?

- Для нашего выживания в долгосрочной перспективе важно, чтобы мы смогли покинуть границы нашей хрупкой планеты. Существует множество угроз для нашего дальнейшего существования на Земле, например, ядерная война, катастрофическое глобальное потепление и генетически модифицированные вирусы, и число этих угроз, вероятно, увеличится в будущем с развитием новых технологий. Нам необходимо рассредоточиться в космосе и отправиться к другим звездам, чтобы катастрофа на Земле не означала конец человечества.

- При этом некоторые исследователи утверждают, что загадочная Планета Х, или Нибиру, может представлять реальную угрозу для Земли. Вы так не думаете?

- Последнее столкновение с крупным астероидом было 70 млн лет назад. Есть более непосредственные угрозы для нашего выживания.

- Согласно вашей книге "Моя краткая история" (My Brief History), вы семь раз были в СССР. Что вам больше всего запомнилось во время этих поездок?

- Первый раз я был вместе со студенческой группой, в которой один из ее членов, баптист, распространил экземпляры Библии на русском языке и попросил нас тайно провезти их. Мы справились с этим незаметно, но на обратном пути власти обнаружили, что мы сделали, поэтому нас задержали на какое-то время. Однако обвинение нас в контрабанде вызвало бы международный скандал и неблагоприятную гласность, поэтому нас отпустили через несколько часов. Остальные шесть визитов были с целью посещения русских ученых, которым не разрешалось выезжать на Запад.

- Вы хотели бы снова посетить теперь уже Россию, к примеру, с вашей дочерью Люси Хокинг, которая изучала русский язык в Оксфордском университете?

- Я получал удовольствие от моих предыдущих визитов в Россию, и я хотел бы еще раз ее посетить.

- Россия и весь мир вскоре отметят 55-ю годовщину первого полета человека в космос - День космонавтики, или Международный день полета человека в космос. Каковы были ваши чувства в тот момент, 12 апреля 1961 года?

- На меня произвело впечатление, что Россия опередила Америку в космической гонке.

- Прошло 25 лет с момента распада Советского Союза. Россия приняла эстафету в качестве космической державы. Не могли бы вы оценить ее текущий потенциал для освоения космоса?

- Американцы полагаются на Россию в том, что касается полетов на и с Международной космической станции. Я думаю, что будущее в таком международном сотрудничестве.

- Вы поддержали амбициозный проект The Breakthrough Initiatives. Он финансируется российским бизнесменом Юрием Мильнером и направлен на поиск внеземной жизни. Почти сразу же некоторые скептики назвали его "пустой тратой денег". Какова вероятность того, что данный проект будет успешным?

- Я сторонник проекта The Breakthrough Initiatives, основанного Юрием Мильнером для поиска внеземной жизни. На основе исследования данных с радиотелескопов и распространения лазерного излучения они надеются найти признаки интеллекта и доказать, что Земля не является единственным источником жизни во Вселенной. Такое открытие революционно меняет наше представление о космосе.

- Прогресс не стоит на месте. Роскосмос и NASA работают над осуществлением пилотируемого полета на Марс. Каково ваше мнение о практическом значении данного проекта, учитывая то, что эта планета не подходит для человеческой жизни?

- NASA и другие космические агентства по всему миру сосредоточены на Марсе. Это ближайшая похожая на Землю планета, с почвой и атмосферой. Хотя колонизировать Луну было бы проще, она находится всего лишь в трех днях (от Земли). Марс представляет собой более интересный вызов и потребовал бы создания действительно автономной колонии. У меня нет сомнений в том, что в течение 100 лет люди будут жить на Марсе. Для того чтобы осуществить это, нам нужны инвестиции, позволяющие улучшать наши знания о том, как выжить в условиях космической радиации, деградации человеческого тела и как бороться с отсутствием жизненно важных ресурсов за пределами Земли.

- Четвертая промышленная революция, или "Индустрия 4.0", была среди тем Всемирного экономического форума в Давосе. Теоретически она предполагает развитие робототехники и замещение человеческого труда. Если роботы придут нам на смену, то что мы будем делать в таком случае?

- Если машины будут производить все, в чем мы нуждаемся, то конечный результат будет зависеть от того, как все это будет распределено. Каждый сможет наслаждаться праздной жизнью, если произведенные машиной блага будут разделены. В противном случае большинство людей могут стать весьма бедными, если владельцы машин успешно используют свое влияние против перераспределения материальных ресурсов. Тенденция, существующая в настоящее время, кажется, близка ко второму варианту, с развитием технологий постоянно возрастает неравенство.

- Вы известный ученый, а также успешный популяризатор науки. Какой из видов научной деятельности вам больше всего по душе?

- Я прежде всего ученый. Я очень горжусь тем, что мне удалось внести вклад в наше понимание Вселенной. Я также рад, что моя работа достигла широкой аудитории, поскольку я считаю важным то, что общественность должна иметь возможность понимать на первый взгляд загадочную работу ученых.

- Могли бы вы рассказать о вашем ежедневном режиме? Какой он?

- Из-за моего состояния, по утрам, когда я просыпаюсь, я прохожу длительные процедуры, и поэтому я обычно прибываю на работу поздним утром. Мой рабочий день в целом разделен на научные исследования и работу с общественностью.

СПЕЦПРОЕКТ Марс-бросок: какие задачи стоят перед миссией "ЭкзоМарс" О том, что исследователи рассчитывают найти на четвертой планете Солнечной системы, - в спецпроекте ТАСС

- Как вы предпочитаете отдыхать после рабочего дня?

- По вечерам я люблю отдохнуть за просмотром развлекательных передач, послушать музыку или посмотреть фильмы и информационные программы по телевидению. Несмотря на это, я часто бодрствую по ночам и мало сплю.

- Профессор Хокинг, какая у вас мечта?

- Я всегда мечтал о космическом полете. Но на протяжении многих лет я думал, что это просто мечта. Прикованный к Земле, в инвалидном кресле, я мог бы испытать величие космоса разве что через воображение и мою работу в области теоретической физики. Я никогда не думал, что у меня будет возможность увидеть нашу прекрасную планету из космоса или всмотреться в бесконечность за ее пределами. Это - поле деятельности космонавтов, тех немногих счастливчиков, которые могут ощутить трепет и волнение от космического полета. Но у меня, возможно, будет шанс полететь в космос с Virgin Galactic (компания, занимающаяся организацией суборбитальных полетов на коммерческой основе, - прим. ТАСС).

Беседовал корреспондент ТАСС в Лондоне Игорь Броварник