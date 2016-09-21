Вспомнить все: новые исследования болезни Альцгеймера

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Болезнь Альцгеймера — распространенное заболевание центральной нервной системы, при котором человек теряет память, не узнает даже близких и утрачивает контакт с окружающим миром. Чаще всего ее диагностируют у людей старше 65 лет, а из тех, кому больше 85 лет, болезнью Альцгеймера страдает каждый пятый.
Несмотря на то, что впервые это заболевание было описано в 1907 году, до сих пор попытки справиться с ним не приносят успеха. В России официально больны 1,8 млн. Всего же в мире болеет 44 млн человек.
Однако ученые не отчаиваются и продолжают искать новые способы диагностики и лечения болезни. ТАСС собрал последние достижения в этой области.
Как разрушается память во время болезни
- Ученые из Детского госпиталя Бостона, кажется, разобрались, как разрушается память во время болезни Альцгеймера. Судя по всему, болезнь начинается с того, что иммунная система мозга (глия) дает сбой и "поедает" здоровые соединения между нервными клетками, вызывая симптомы болезни.
Диагностика
- Ученые из Университета Отаго обнаружили новый маркер, по которому можно диагностировать болезнь Альцгеймера, взяв на анализ кровь пациента. Для диагностики они использовали небольшие молекулы из обширного класса микроРНК, локализованные в человеческом мозге и крови. Определяя специфический набор микроРНК, исследователи диагностировали болезнь Альцгеймера в 86% случаев.
- Для изучения болезни Альцгеймера используются модели, основанные на мышах и крысах. Однако все они имеют ограничения при "переносе" результатов на человека. Ученые из Калифорнийского университета создали промежуточный тест — виртуальный "лабиринт Морриса", который учитывает данные по болезни и у мышей, и у людей.
- И еще одна важная диагностическая работа: ученые из Каролинского института в Швеции показали, что патологические процессы (воспаление) начинаются в мозге еще за 20 лет до начала симптомов. Их можно определить по вспышке активности астроцитов — глиальных клеток мозга. Единственная беда: эту вспышку можно "засечь" только позитронно-эмиссионной томографией, а это дорого и не везде возможно.
Лечение
- Нестандартное решение в борьбе с болезнью Альцгеймера предложили японские химики-органики: они выяснили, что токсичное вещество акролеин в небольших дозировках мешает формироваться амилоидным бляшкам — белковому налету на нервных клетках мозга, который мешает проведению нервного сигнала. "Кормить" людей акролеином никто пока не собирается, но, возможно, это может стать новым ходом для разработчиков лекарств.
- Новую технологию борьбы с Альцгеймером предложили ученые из Университета Лозанны. Они испытывают капсулу, которая имплантируется под кожу черепа и производит антитела к белкам, которые метят амилоидные бляшки и заставляют иммунную систему "чистить" мозг от этого "мусора". На мышах система работает.
- Одна из важнейших работ 2016 года пришла от нобелевского лауреата Сусуму Тонегавы и его команды из Массачусетского технологического института и японского института RIKEN. С помощью опытов на мышах они впервые показали, что болезнь Альцгеймера приводит изначально не к потере памяти, а к утрате возможности "извлекать" ее из нервных клеток. Ученые научились "удалять" записанную в нервных клетках грызунов память, а затем восстанавливать ее, стимулируя нейроны при помощи импульсов света.
Подробнее о последних исследованиях болезни Альцгеймера читайте в материале научно-образовательного портала "Чердак"
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