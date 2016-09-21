Вспомнить все: новые исследования болезни Альцгеймера

Болезнь Альцгеймера — распространенное заболевание центральной нервной системы, при котором человек теряет память, не узнает даже близких и утрачивает контакт с окружающим миром. Чаще всего ее диагностируют у людей старше 65 лет, а из тех, кому больше 85 лет, болезнью Альцгеймера страдает каждый пятый.

Несмотря на то, что впервые это заболевание было описано в 1907 году, до сих пор попытки справиться с ним не приносят успеха. В России официально больны 1,8 млн. Всего же в мире болеет 44 млн человек.

Однако ученые не отчаиваются и продолжают искать новые способы диагностики и лечения болезни. ТАСС собрал последние достижения в этой области.

Как разрушается память во время болезни

Ученые из Детского госпиталя Бостона, кажется, разобрались, как разрушается память во время болезни Альцгеймера. Судя по всему, болезнь начинается с того, что иммунная система мозга (глия) дает сбой и "поедает" здоровые соединения между нервными клетками, вызывая симптомы болезни.

Диагностика

Ученые из Университета Отаго обнаружили новый маркер, по которому можно диагностировать болезнь Альцгеймера, взяв на анализ кровь пациента. Для диагностики они использовали небольшие молекулы из обширного класса микроРНК, локализованные в человеческом мозге и крови. Определяя специфический набор микроРНК, исследователи диагностировали болезнь Альцгеймера в 86% случаев.

Для изучения болезни Альцгеймера используются модели, основанные на мышах и крысах. Однако все они имеют ограничения при "переносе" результатов на человека. Ученые из Калифорнийского университета создали промежуточный тест — виртуальный "лабиринт Морриса", который учитывает данные по болезни и у мышей, и у людей.

И еще одна важная диагностическая работа: ученые из Каролинского института в Швеции показали, что патологические процессы (воспаление) начинаются в мозге еще за 20 лет до начала симптомов. Их можно определить по вспышке активности астроцитов — глиальных клеток мозга. Единственная беда: эту вспышку можно "засечь" только позитронно-эмиссионной томографией, а это дорого и не везде возможно.

Лечение

Нестандартное решение в борьбе с болезнью Альцгеймера предложили японские химики-органики: они выяснили, что токсичное вещество акролеин в небольших дозировках мешает формироваться амилоидным бляшкам — белковому налету на нервных клетках мозга, который мешает проведению нервного сигнала. "Кормить" людей акролеином никто пока не собирается, но, возможно, это может стать новым ходом для разработчиков лекарств.

Новую технологию борьбы с Альцгеймером предложили ученые из Университета Лозанны. Они испытывают капсулу, которая имплантируется под кожу черепа и производит антитела к белкам, которые метят амилоидные бляшки и заставляют иммунную систему "чистить" мозг от этого "мусора". На мышах система работает.

Одна из важнейших работ 2016 года пришла от нобелевского лауреата Сусуму Тонегавы и его команды из Массачусетского технологического института и японского института RIKEN. С помощью опытов на мышах они впервые показали, что болезнь Альцгеймера приводит изначально не к потере памяти, а к утрате возможности "извлекать" ее из нервных клеток. Ученые научились "удалять" записанную в нервных клетках грызунов память, а затем восстанавливать ее, стимулируя нейроны при помощи импульсов света.

Подробнее о последних исследованиях болезни Альцгеймера читайте в материале научно-образовательного портала "Чердак"

Инфографика Болезнь Альцгеймера Болезнь Альцгеймера разрушает клетки мозга, вызывает деградацию памяти, мышления и поведения. Человек теряет способность выполнять ежедневные действия. Инфографика ИТАР-ТАСС