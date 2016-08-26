Правительство постарается сохранить все программы поддержки науки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Развитие науки невозможно без государственной поддержки, и правительство постарается сохранить все существующие в этой области программы, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Это все иллюзии, что в какой-то момент можно "отцепить" науку и сказать, что наука будет развиваться за счет внутренних источников и за счет прямой поддержки со стороны коммерческого сектора", - сказал Медведев, выступая на форуме "Развитие высшего образования".

При этом он подчеркнул необходимость вовлечения бизнеса в процесс поддержки науки, однако отметил, что "государство все равно будет играть в этом ведущую роль". Такой порядок существует, в том числе "в самых продвинутых" государствах с "абсолютно рыночной экономикой", добавил Медведев.

"Отсюда вывод: те программы поддержки с учетом текущей ситуации - я вынужден оговариваться - которые у нас есть, мы постараемся все сохранить", - сказал премьер.

По его словам, это касается и уже принятых решений, и технологической инициативы, по которой работа уже начата, а также новых проектов.