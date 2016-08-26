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Болгарские изобретатели создали ракетное топливо из черешни

Наука
26 августа, 15:09 UTC+3 СОФИЯ /Корр. ТАСС, Игорь Ленкин
После первичной переработки черешни получается биомасса с большим содержанием сахара, из которой в дальнейшем и получается горючий материал
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© Валерий Матыцин/ТАСС

СОФИЯ, 26 августа. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Разработчики из города Кюстендил, черешневой столицы Болгарии, придумали новый вид топлива для противоградовых ракет. В его основе - продукт, полученный в результате переработки ягод черешни.

"Это экологичная замена используемому сегодня твердому топливу противоградовых ракет. Главное преимущество заключается в полном отсутствии токсичных хлорных выбросов. Кроме того, новое горючее гораздо дешевле и легко сохраняется", - сообщил газете Standart Христофор Скандалиев, один из руководителей клуба аэрокосмических технологий "Зодиак", где появилась эта инновация. Он уточнил, что испытания экспериментальной противоградовой ракеты, заряженной новым горючим, прошли успешно.

На топливо идут ягоды низкого качества - перезревшие, подгнившие, высохшие, которые раньше просто выбрасывали или оставляли на земле. После первичной переработки черешни получается биомасса с большим содержанием сахара, из которой в дальнейшем и получается горючий материал. Нескольких ложек такого вещества достаточно, чтобы запустить ракету массой в два килограмма на высоту более 600 метров.

Кроме борьбы с градом, подобные мини-ракеты могут служить для самых разных научных целей, отметили новаторы из Кюстендила.

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