Болгарские изобретатели создали ракетное топливо из черешни

Первая деревянная мечеть XIX века Тюменской области открылась после реконструкцииНовости Урала 26 августа, 15:52
Источник: центр подмосковных Люберец перекрыт из-за угрозы взрываПроисшествия 26 августа, 15:43
На подготовку Кемерова ко Дню шахтера направили 4,9 млрд рублейСибирь 26 августа, 15:37
Обвиняемый в захвате отделения "Ситибанка" в Москве арестован на два месяцаПроисшествия 26 августа, 15:34
Рогозин назвал Россию "кулаком в горле Запада"Политика 26 августа, 15:34
ЛДПР выступает против импорта продовольствия в РФЭкономика и бизнес 26 августа, 15:26
Минфин выступает против "лобового запрета" биткоиновЭкономика и бизнес 26 августа, 15:17
История одной "тридцатьчетверки": как восстанавливали танк-участник Курской битвыНовости Урала 26 августа, 15:13
Кадыров обсудил финансирование инвестиционных проектов Чечни с СилуановымЭкономика и бизнес 26 августа, 15:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СОФИЯ, 26 августа. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Разработчики из города Кюстендил, черешневой столицы Болгарии, придумали новый вид топлива для противоградовых ракет. В его основе - продукт, полученный в результате переработки ягод черешни.
"Это экологичная замена используемому сегодня твердому топливу противоградовых ракет. Главное преимущество заключается в полном отсутствии токсичных хлорных выбросов. Кроме того, новое горючее гораздо дешевле и легко сохраняется", - сообщил газете Standart Христофор Скандалиев, один из руководителей клуба аэрокосмических технологий "Зодиак", где появилась эта инновация. Он уточнил, что испытания экспериментальной противоградовой ракеты, заряженной новым горючим, прошли успешно.
На топливо идут ягоды низкого качества - перезревшие, подгнившие, высохшие, которые раньше просто выбрасывали или оставляли на земле. После первичной переработки черешни получается биомасса с большим содержанием сахара, из которой в дальнейшем и получается горючий материал. Нескольких ложек такого вещества достаточно, чтобы запустить ракету массой в два килограмма на высоту более 600 метров.
Кроме борьбы с градом, подобные мини-ракеты могут служить для самых разных научных целей, отметили новаторы из Кюстендила.