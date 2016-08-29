Ученые нашли огромные запасы кобальта и редкоземельных металлов у японского острова

ТОКИО, 29 августа. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Группа японских ученых из Токийского университета обнаружила огромные запасы кобальта и некоторых редкоземельных металлов на дне Тихого океана в районе японского острова Минамиторисима, расположенного в 2 тыс. км к юго-востоку от Токио.

Об этом сообщил телеканал NHK.

Сами металлы обнаружены в составе шарообразных минеральных образований - железомарганцевых конкреций. На кадрах, снятых учеными во время погружения на глубину 5,5 тыс. метров, видно, что обширная часть океанического дна буквально усыпана коричнево-черными конкрециями диаметром от 5 до 10 см.

В результате анализа выяснилось, что в составе этих образований содержится марганец, кобальт и некоторые редкоземельные металлы. Аналогичные залежи на площади 44 тыс. кв. км уже ранее были обнаружены у побережья острова Кюсю, однако находка в районе Минамиторисимы значительно более существенная, говорят ученые.

"Объемы этих придонных залежей кобальта сопоставимы с объемом его потребления в Японии на протяжении 1600 лет. То, что он был обнаружен в исключительной экономической зоне Японии, имеет большое значение. Я бы хотел, чтобы в будущем в Японии стала бы возможной собственная добыча природных ресурсов", - рассказал о находке профессор Токийского университета Ясухиро Като.

Редкоземельные металлы, обнаруженные в конкрециях, используются при производстве аккумуляторов для электромобилей, а также других важных деталей в автомобильной промышленности. Японским компаниям приходится закупать такие металлы за рубежом. Разработка обнаруженного месторождения позволит снять зависимость от импорта, однако для этого придется разработать технологию подъема конкреций со дна океана.