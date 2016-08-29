Образована рабочая группа по созданию Национального энциклопедического портала

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об образовании рабочей группы по вопросам, связанным с созданием российского Национального энциклопедического портала. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
"Образовать межведомственную рабочую группу по вопросам, связанным с созданием на основе электронной версии Большой российской энциклопедии и других российских научных энциклопедий общенационального научно- образовательного интерактивного энциклопедического портала", - говорится в документе.
В состав рабочей группы, помимо прочих, вошли глава аппарата правительства РФ Сергей Приходько, заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин, первый замминистра культуры РФ Владимир Аристархов, глава Росархива Андрей Артизов и генеральный директор Российской национальной библиотеки (РНБ) Александр Вислый.
Премьер РФ Дмитрий Медведев на встрече с представителями книгоиздательской отрасли в начале июня поддержал идею о создании российского Национального энциклопедического портала, отметив, что он не должен уступать по оперативности "Википедии".