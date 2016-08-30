Орнитологи из РФ и Германии установили спутниковые ошейники на птенцов сапсанов в Арктике

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Ученые из России, Германии, Нидерландов, Литвы и Индии во время совместной экспедиции на острове Колгуев в Ненецком автономном округе установили спутниковые передатчики на шесть птенцов сапсанов для изучения путей миграции и места обитания арктических птиц. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО)

"Во время международной экспедиции на остров Колгуев, организованной Институтом географии РАН и Институтом орнитологии Макса Планка (Германия) ученые из России, Германии, Нидерландов, Литвы и Индии изучали пути миграции и места обитания арктических гусеообразных. Сотрудник Научного центра изучения Арктики Ольга Куликова, в сферу научных интересов которой входит экология хищных птиц, занималась мечением соколов-сапсанов спутниковыми передатчиками", - сказали в пресс-службе.

Оборудование было предоставлено Институтом орнитологии Макса Планка. По словам ученых, в Ненецком автономном округе, как и на Ямале, ситуация с популяцией сапсанов благоприятная. "Птиц стало много, экологические ниши в тундре заняты. В этом году надели спутниковые передатчики на шесть птенцов, чтобы узнать, вернуться они в свои родные места после зимовки или нет", - приводит пресс-служба слова младшего научного сотрудника центра изучения Арктики Ольги Куликовой.

В следующем году орнитологи планируют провести аналогичные исследования на южном Ямале. "Для этого было выделено еще десять передатчиков, столько же было передано коллегам из Канады, чтобы сравнить пути миграции сапсанов из разных регионов. Также в прошлом году ученые пометили спутниковыми передатчиками четырех взрослых птиц и семь птенцов на Колгуеве. Выяснилось, что одна из птиц провела зиму в центре Амстердама, вторая - в Касабланке, третья птица улетела на лазурный берег Франции, четвертая - в Венгрию, а птенцы зимовали в Финляндии и северной Германии", - добавили в пресс-службе.

Проблема изучения путей миграции арктических птиц активно изучается учеными из разных стран. Так, в этом году российским орнитологам совместно с коллегами из Центра кольцевания птиц Королевского института Бельгии во время экспедиции по территории ЯНАО впервые в России удалось поймать несколько особей лесных гуменников - наименее изученного вида гусей - и установить на них спутниковые передатчики.