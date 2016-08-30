На юге Азербайджана обнаружен клад средневековых медных монет

БАКУ, 30 августа. /Корр. ТАСС Севиндж Абдуллаева/. Клад монет, относящихся к XII веку, обнаружен в ходе археологических раскопок в средневековом поселении близ села Узунтепе Джалилабадского района на юге Азербайджана. Как сообщили в Национальной Академии наук Азербайджана (НАНА), они находились в кувшине, предназначенном для хозяйственных нужд.

Клад состоит из 273 медных монет, которые были очищены в лаборатории радиохимии Института радиационных проблем НАНА и изучены нумизматами. По словам профессора Али Раджабли, монеты - фелсы (разменная мелкая медная арабская средневековая монета) и дирхамы относятся к периоду Атабеков Эльденизидов, правивших в Азербайджане в XII веке. Из уцелевших надписей на монетах выяснено, что они чеканились от имени сельджукского султана Арслан шаха (1161-1176). На одной стороне дирхама высечено имя халифа Аббасидов Абуль Музаффара аль-Мустанджида (1160-1170), а на другой - часть из 33-го аята суры "Тауба" ("Покаяние") Корана.

Клад был передан в Историко-краеведческий музей Джалилабадского района.

Раскопки в поселении близ Узунтепе ведутся с 2011 года. Археологи и раньше находили здесь образцы материальной культуры, представляющие научную ценность, в том числе фаянсовую и керамическую посуду и другие предметы быта, монеты. Однако крупный клад обнаружен здесь впервые.