"Внеземной сигнал", обнаруженный российскими астрофизиками, оказался земной помехой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 августа. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Необычный сигнал, зафиксированный радиотелескопом РАТАН-600 Зеленчукской обсерватории (Карачаево-Черкесия), является помехой земного происхождения, а не сигналом от внеземной цивилизации. Об этом сообщила корреспонденту ТАСС научный сотрудник Специальной астрофизической обсерватории РАН Юлия Сотникова, курирующая исследовательские работы на телескопе.

"В прошлом и нынешнем году на телескопе ведутся работы по поиску солнцеобразных звезд. Научных результатов в рамках этого исследования пока нет. Некоторое время назад - весной нынешнего года - был получен необычный сигнал, но его обработка показала, что, скорее всего, он является помехой земного происхождения", - сказала она, добавив, что обсерватория готовит текст официального опровержения распространяемой в СМИ информации об обнаружении сигнала внеземной цивилизации.

Директор Института прикладной астрономии РАН Александр Ипатов рассказал корреспонденту ТАСС, что в советское время во время работы в Специальной астрофизической обсерватории он входил в группу молодых астрономов, которые вели поиск сигналов от внеземных цивилизаций. "Мы действительно нашли необычный сигнал. Однако при проведении дополнительной проверки оказалось, что он исходил от советского военного спутника, который не был внесен ни в один из каталогов небесных объектов", - сказал Ипатов.

Как сообщил известный американский астроном-любитель Пола Гилстер на сайте Centairu Dreams, радиотелескоп Зеленчукской обсерватории мог зафиксировать сигнал внеземной цивилизации, отправленный из звездной системы HD164595 в созвездии Геркулеса. Отмечается, что сигнал был обнаружен на длине волны 2,7 см. По утверждению Гилстера, сигнал может быть свидетельством существования внеземной цивилизации, так как он был в 8-10 раз ярче, чем типичный пульсар или Луна.

Российский радиотелескоп РАТАН-600 является самым крупным в мире с диаметром кольца в 600 метров. Одна из главных задач телескопа - изучение Солнца, однако на нем параллельно выполняется много научных программ. Программа, в рамках которой был обнаружен необычный сигнал, осуществляется Специальной астрофизической обсерваторией совместно с МГУ.