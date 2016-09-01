Ученые предложили новый способ диагностики рака с помощью наночастиц золота

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Ученые предложили новую методику диагностики онкологических заболеваний с помощью наночастиц золота. Данный метод может стать качественно новым способом выявления рака, сообщил в четверг корреспонденту ТАСС профессор лаборатории химии и физики Университета Лотарингии (Франция) Андрей Постников.

"Совместно с коллегами мы работаем над новой методикой диагностики раковых заболеваний. Его суть состоит в применении терагерцевого излучения, которое безвредно для человека и позволяет обнаружить раковые клетки по увеличенному содержанию в них воды по сравнению с обычными клетками организма. И большое значение в этом процессе играют золотые наночастицы разной формы", - сказал собеседник агентства.

Постников отметил, что само терагерцовое излучение не воспринимается органами чувств человека. "Наша задача - "увидеть", пропускается ли оно здоровыми клетками или поглощается больными, содержание воды в которых повышено. Предполагается, что маленькие наночастицы золота начнут нагреваться, будучи облученными этим излучением. Поскольку нагретые частицы являются источником инфракрасного излучения, их можно будет обнаружить с помощью стандартного тепловизора", - пояснил он.

По словам ученых, золото является наиболее биосовместимым материалом для подобной диагностики. "На данный момент наночастицы золота начинают использовать за рубежом, а в России это пока лишь на этапе теоретического исследования, поэтому сейчас нам необходимо налаживать сотрудничество для технологического воплощения идеи", - уточнил Постников.

Он также добавил, что новая диагностика стала предметом обсуждения на научной конференции "Современные нанотехнологии-2016", которая прошла в Екатеринбурге, объединив более 100 ученых из 12 стран. "Выступив с докладом, я подумал, что можно обратиться к уральским коллегам для того, чтобы заниматься внедрением данной методики, поскольку эта тема заинтересовала их", - резюмировал ученый.