Власти Москвы одобрили проект реконструкции здания ИНИОН РАН после пожара

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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Здание Института научной информации по общественным наукам РАН (ИНИОН РАН) на Нахимовском проспекте в Москве будет восстановлено с увеличением площади. Об этом сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.
"Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 1 сентября 2016 года одобрила Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) по адресу: Нахимовский проспект, вл. 51/21 (ЮЗАО) для восстановления здания Института научной информации по общественным наукам РАН (ИНИОН РАН)", - сказали в пресс-службе.
По словам ответственного секретаря ГЗК, председателя Москомстройинвеста Константина Тимофеева, проектом предусмотрено восстановление и реконструкция здания с увеличением площади до 35,5 тыс. кв. м. После завершения работ здание сохранит свой функционал и будет использоваться для культурного развития и ведения научной деятельности.
Институт на базе Фундаментальной библиотеки общественных наук (ФБОН) был организован в 1969 году. Это была четвертая по объему фондов библиотека в СССР. Площадь здания составляла 30 тыс. кв. м. К началу 2015 года библиотека института насчитывала свыше 14 млн книг, брошюр, журналов, авторефератов диссертаций, микрофильмов, включая редкие издания XVI - начала XX веков, документы на древних, современных восточных, европейских, славянских и русском языках, обширную справочную литературу.
После пожара в январе 2015 года здание сильно пострадало, более 5 млн экземпляров изданий, хранившихся в институтском фонде, были утрачены. Практически половина из них не подлежит восстановлению.