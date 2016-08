Исследователи из Дании и США: витамин С может помочь в лечении лейкемии

ОСЛО, 1 сентября. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Прием витамина С, возможно, способен сделать более эффективным лечение людей, страдающих некоторыми разновидностями лейкемии. К такому выводу пришли ученые из Дании и США.

Как сообщает датский интернет-портал научных новостей videnskab.dk, после того, как лабораторное исследование показало перспективный результат, было решено провести клиническое испытание новой методики в копенгагенской Национальной больнице.

"Небольшая доза витамина С помогает задействовать встроенный механизм самоуничтожения раковых клеток, их погибает больше. Это дает основания надеяться на то, что лечение смертельного заболевания станет эффективнее и проще", - говорит автор исследования Кирстен Грёнбек.

Ученые изучали действие препарата азацитидин ("Вайдаза"), который применяется для лечения пациентов с миелодиспластическим синдромом и миелоидным лейкозом. Лекарство задействует определенные гены в ДНК клеток, заставляя их "думать", что они заражены вирусом, и убивать самих себя. В сочетании с витамином С эффективность препарата повышалась в два-три раза, в то время как сам по себе витамин С не оказывал влияния на раковые клетки.

Примечательно, что у 90% пациентов, участвующих в клиническом испытании, была выявлена нехватка витамина С, вероятно вызванная нарушением аппетита и другими побочными эффектами химиотерапии.

Авторы исследования пока не могут точно объяснить механизм взаимодействия витамина С с азацитидином. Рассматриваются несколько разных версий. Ученые также напоминают о том, что эффективность исследуемой методики пока не подтверждена испытаниями на людях.

"Нам нужно убедиться, что эта комбинация веществ оказывает подобное воздействие лишь на раковые клетки. Поэтому мы настоятельно не рекомендуем больным принимать дополнительные дозы витамина С до того, как мы получим и проанализируем новые результаты", - отмечает Грёнбек.

С работой ученых можно ознакомиться в авторитетном научном вестнике Proceedings of the National Academy of Sciences ("Труды национальной академии наук США").

