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Ученые обнаружили в Гренландии древнейшие ископаемые возрастом 3,7 млрд лет

Наука
1 сентября, 17:44 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 1, сентября. /ТАСС
Исследователи отметили, что наткнулись на бесценную находку по чистой случайности
Материал из 1 страницы
© Uriel Sinai/Getty Images

ЛОНДОН, 1 сентября. /ТАСС/. Самые древние ископаемые - растения обнаружили в Гренландии ученые австралийского Университета Вуллонгонг (штат Новый Южный Уэльс).

Как сообщила газета Guardian, по утверждению исследователей, возраст находки составляет 3,7 млрд лет.

"Вплоть до недавнего времени самыми древними строматолитами (окаменелостями организмов) считались образцы, найденные на территории штата Западная Австралия - им примерно 3,5 млрд лет. Фактически мы можем утверждать, что жизнь на Земле возникла раньше, чем предполагалось", - пояснил журналистам один из участников проекта. По его словам, одна из задач исследования - установить вероятность возникновения простейшей живой материи на других планетах.

"Мы установили, что жизнь на Земле зародилась 3,7 млрд лет назад. Возникает вопрос: существовала ли она где-то еще, ведь на Марсе, как известно науке, в ту эпоху была вода", - пояснил ученый.

Исследователи отметили, что наткнулись на бесценную находку, оттаявшую из-под снега, по чистой случайности. На окаменелости отчетливо видны отложения древнейших водорослей, достигающих в длину от 1 до 4 см. Некоторые из них имеют куполообразную форму, другие напоминают акулий зуб.

"Существует представление о том, что (в ту эпоху) на нашу планету падало множество метеоритов, повсюду извергались вулканы и не было воды, - напоминает специалист по биохимии Ник Лэйн из Университетского колледжа Лондона. - Думаю, у нас есть еще одно доказательство того, что мир был гораздо более "комфортабельным" для жизни". Ученый отметил, что в последнее время возникли гипотезы о появлении первых простейших организмов на Земле 4,1 млрд лет назад.

Как подчеркнул его коллега из Вестминстерского университета, находка австралийских специалистов - "золотое месторождение", поскольку такие наслоения обычно уничтожаются в результате постоянно происходящих тектонических преобразований.

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