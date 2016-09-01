БЕРЛИН, 1 сентября. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Немецкий экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике Рейнхард Зельтен скончался в возрасте 85 лет. Об этом говорится в опубликованном сообщении Боннского университета.

Ученый скончался 23 августа в Познани (Польша), отмечается в сообщении.

Зельтен является единственным немцем, получившим Нобелевскую премию по экономике. Она была присуждена в 1994 году ему и американцам Джону Нэшу и Джону Харсаньи за вклад в развитие так называемой теории игр.

"Рейнхард Зельтен был одним из выдающихся немецких ученых и пользовался высокой репутацией в мире", - отметил ректор Боннского университета Михаэль Хох.