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Лауреат Нобелевской премии по экономике Рейнхард Зельтен скончался в возрасте 85 лет

Наука
1 сентября, 19:16 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Вячеслав Филиппов
Зельтен является единственным немцем, получившим Нобелевскую премию по экономике
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БЕРЛИН, 1 сентября. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Немецкий экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике Рейнхард Зельтен скончался в возрасте 85 лет. Об этом говорится в опубликованном сообщении Боннского университета.

Ученый скончался 23 августа в Познани (Польша), отмечается в сообщении.

Зельтен является единственным немцем, получившим Нобелевскую премию по экономике. Она была присуждена в 1994 году ему и американцам Джону Нэшу и Джону Харсаньи за вклад в развитие так называемой теории игр.

"Рейнхард Зельтен был одним из выдающихся немецких ученых и пользовался высокой репутацией в мире", - отметил ректор Боннского университета Михаэль Хох.

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