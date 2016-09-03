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Путин надеется, что океанариум на о. Русский станет центром международного сотрудничества

Наука
3 сентября, 6:19 UTC+3 ОСТРОВ РУССКИЙ /Владивосток/ 3, сентября. / ТАСС
Президент добавил, что в РАН ему обещали, что в ближайшее время вся информация в океанариуме будет представлена не только на русском, китайском и английском, но и на японском и корейском языках
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ОСТРОВ РУССКИЙ /Владивосток/, 3 сентября. / ТАСС/.Президент России Владимир Путин поблагодарил главу Южной Кореи Пак Кын Хе и премьер-министра Японии Синдзо Абэ за участие в открытии океанариума на острове Русский, выразив надежду, что этот центр станет еще одной площадкой для международного сотрудничества.

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"Хотел бы поблагодарить президента Южной Кореи и премьер-министра Японии за участие в открытии океанариума, поблагодарить их за вклад, которые они вносят в развитие отношений между нашими странами, и выразить надежду, что это будет еще одной хорошей площадкой для международного сотрудничества", - сказал Путин.

"Как известно, мы передаем весь этот центр, в том числе и океанариум, Академии наук РФ. На базе этого комплекса создан уже научно-образовательный и просветительский центр", - сказал президент.

Он добавил, что в РАН ему обещали, что в ближайшее время вся информация в океанариуме будет представлена не только на русском, китайском и английском, но и на японском и корейском языках.

В океанариуме на острове Русский "поселятся" более 500 видов морских и пресноводных животных, в том числе беспозвоночных, рыб, птиц, морских млекопитающих, собранных в тематические экспозиции. Комплекс аквариумов разного размера позволит посетителям познакомиться с жизнью обитателей российских вод (Японского, Охотского, Берингова морей, озера Байкал, реки Амур и озера Ханка), холодных полярных морей, теплых тропических рек, а также с обитателями открытых просторов океана.

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