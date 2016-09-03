Археологические раскопки подтвердили, что корейцы первыми изобрели металлические литеры

ПХЕНЬЯН, 3 сентября. /Корр.ТАСС Юрий Сидоров/. Археологические раскопки в КНДР еще раз подтвердили, что корейцы начали использовать металлический наборный шрифт для издания книг еще в XII веке, на 300 лет опередив европейского первопечатника Гуттенберга. Четыре сделанные из бронзы литеры длиной 12 -13 мм и шириной 10-11 мм, сообщает информационный портал "Нэнара", были найдены недавно в районе Манвольдэ - королевского дворца, построенного в период древнего государства Корё (918 - 1392 гг.) в городе Кэсон. Находки подтверждают, отмечает "Нэнара", что корейцы первыми в мире начали использовать технологию изготовления подвижных металлических литер и активно развивать издательскую деятельность.

С образцами обнаруженных ранее на территории КНДР бронзовых пластинок с выгравированными на них иероглифами можно ознакомиться в Историческом музее в Пхеньяне и музее "Сонгюнгван" в Кэсоне. Рядом, как правило, находятся листки бумаги с отпечатанными текстами.

Самое раннее упоминание об использовании металлических шрифтов в Корее содержится в книге "Тонгукрисангукчжип" (1241 г.). В ней говорится, что с помощью такого шрифта на острове Канхва была напечатана состоящая из 50 томов книга "Когымсанчжонре" тиражом в 25 экземпляров. В 1392 году в Корее было создано новое государственное учреждение, чиновники которого взяли под контроль процесс книгопечатания в стране.

В КНДР гордятся изобретательностью предков

В КНДР гордятся изобретательностью предков, на сотни лет обогнавших иностранцев и на века прославивших свою родину. Так, в ЮНЕСКО учреждена премия имени короля Сэчжона за распространение грамотности. Примерно 500 лет назад под его руководством группой ученых был разработан корейский алфавит "хангыль" ("великое письмо"), который используется в корейской письменности и сегодня.

В Историческом музее вывешен портрет Ли Сун Сина (1545-1598 гг.) - национального героя Кореи, не проигравшего ни одной битвы. Там же выставлен большой макет построенного под его руководством первого в мире броненосца - корабля-черепахи ("кобуксон"), ставшего ударной силой его мощного флота во время семилетней Имчжинской отечественной войны.

В 1591 году в период правления династии Чосон он был назначен командующим флотом провинции Чолла. Предвидя неизбежность войны с японцами, Ли Сун Син подготовил флот, введя в строй новые корабли, способные нести на своем борту до 30 пушек и оказывавшие устрашающее воздействие на противника. Носовая часть корабля-черепахи представляла собой голову дракона, из пасти которого извергались пламя и дым от горящих серы и селитры.

В ходе войны корейский флот благодаря превосходному военному искусству Ли Сун Синя разгромил японский флот в четырех сражениях и сорвал план комбинированного наступления сухопутных и морских сил Японии.

Историки отмечают, что "корабль-черепаха" явился прообразом броненосца, появившегося на 200 лет раньше зарождения броненосного флота в Испании, Франции и прочих странах. В КНДР в июле 1950 года учреждены орден и медаль Ли Сун Сина, которыми награждают особо отличившихся морских офицеров и матросов.