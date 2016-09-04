На юго-востоке Китая обнаружены захоронения возрастом 1600 лет

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ПЕКИН, 4 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. В китайской провинции Цзянси (Юго-Восточный Китай) обнаружены захоронения, возраст которых, по предварительным оценкам, составляет 1600 лет. Как в воскресенье сообщило Центральное китайское телевидение, находка была сделана в городе Наньчан.
"Расположение захоронений и надписи свидетельствуют о том, что они принадлежали одному фамильному роду", - заявил археолог Ху Чжэнь. Он выразил сожаление, что гробницы пострадали как от времени, так и от рук вандалов. "В свое время гробницы были вскрыты, а частичное проседание почвы ухудшило их состояние. Лишь небольшое количество элементов захоронений уцелели", - сетует Ху Чжэнь.
История города насчитывает 2200 лет. В 201 году до н.э. он назывался Гань, а в 589 году н.э был переименован в Хунчжоу. На протяжении веков город был одним из культурных центров Китая.