В Аргентине найдены останки птерозавра возрастом 170 млн лет

БУЭНОС-АЙРЕС, 4 сентября. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Аргентинские ученые обнаружили останки птерозавра, обитавшего на Земле 170 млн лет назад. Как рассказал агентству Telam исследователь из аргентинского Национального совета по научным и техническим исследованиям (CONICET) Диего Пол, находка позволит пролить свет на самый плохо изученный этап эволюции этих рептилий.

Из найденных останков ученые смогли реконструировать череп птерозавра. Исследователи надеются, что он поможет понять, как мозг и голова рептилии адаптировались к полету в течение мезозойской эры. Как отметил Пол, найденная особь являлась "промежуточным звеном" в эволюции.

Речь идет о самых древних останках птерозавров, когда-либо найденных в Аргентине. Они были обнаружены вблизи городка Серро-Кондор в провинции Чубут на юге страны. В изучении останков участвовали также ученые из Германии.