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Австралийские ученые обнаружили образцы наскальной живописи, которым более 16 тысяч лет

Наука
5 сентября, 8:49 UTC+3 СИДНЕЙ /Корр. ТАСС, Павел Ваничкин
Предположительно, рисунки создали люди, перебравшиеся в Австралию на лодках с территории Индонезии
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© EPA/ROLLY REYNA/DIARIO EL COMERCIO

СИДНЕЙ, 5 сентября. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. Австралийские ученые полагают, что наскальная живопись в пещерах расположенного на северо-западе континента района Кимберли может оказаться самой древней на планете.

"С помощью фотолюминесцентного датирования мы установили, что рисунок на потолке одной из пещер был создан по меньшей мере 16 тысяч лет назад", - рассказала журналистам профессор Джун Росс, которая возглавляет продолжающуюся уже более трех лет работу научной экспедиции Университета Новой Англии.

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Фотолюминесцентное датирование - физический метод датировки, основанный на определении момента времени, когда минерал в последний раз находился на свету.

"Однако 16 тысяч лет - это минимальный срок, поскольку этим сроком мы датировали не сам рисунок, а окаменелые остатки осиных гнезд, появившихся на его поверхности гораздо позже, - уточнила она. - Таким образом рисунок, скорее всего, был создан значительно раньше".

Росс напомнила, что первые следы пребывания человека в Австралии датируются примерно 56 тыс. лет тому назад, и что в 2014 году были открыты образцы древней наскальной живописи в пещере на индонезийском острове Сулавеси, которым по меньшей мере 39 тысяч лет.

"Мы полагаем, что рисунки в австралийских пещерах создали люди, перебравшиеся в Австралию на лодках с территории соседней Индонезии, - пояснила археолог. - Пролив между Кимберли и Индонезией во время ледникового периода был очень узким".

"До сих пор самыми древними считаются наскальные рисунки в одной из пещер Испании, которым около 40 тысяч лет, - напомнила Росс. - Поскольку ранее были обнаружены следы пребывания человека на береговой линии северо-запада Австралии, оставленные по меньшей мере 36 тысяч лет назад, а наскальные рисунки на Сулавеси были созданы еще раньше, мы надеемся, что в будущем с помощью новых методов датирования сумеем побить испанский "рекорд".

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