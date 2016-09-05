Повторный сигнал позволит подтвердить гипотезу о внеземном сигнале, пойманном на Кавказе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Версия о том, что сигнал, зафиксированный в 2015 году радиотелескопом РАТАН-600 Специальной астрофизической обсерватории РАН в Карачаево-Черкесии, имеет внеземное происхождение, может подтвердиться только в случае его повторной регистрации из того же направления на небе. Такое мнение корреспоьнденту ТАСС по телефону высказал руководитель Астрокосмического центра Физического института им. П. Н. Лебедева (ФИАН), академик РАН Николай Кардашев.

"Происхождение полученного сигнала - вещь очень неопределенная и требует дальнейших исследований. Версия о внеземном происхождении этого сигнала может подтвердиться только в случае его повторной регистрации. Ежесекундно на поверхность Земли поступают миллиарды различных радиосигналов, источники которых находятся и на Земле, и в космосе. Было немало случаев, когда радиотелескопы фиксировали их, однако зачастую источником их, к примеру, становились домашние микроволновые печи, которые находились вблизи и создавали помехи", - сказал ученый.

По его словам, отдельные импульсы из Вселенной ранее уже наблюдались учеными. "Речь шла о тех импульсах, которые попадали на радиотелескопы, наведенные на определенную область неба. Так были открыты пульсары - источники радиосигналов, периодически приходящие к нам и излучаемые нейтронными звездами. Несколько лет назад были открыты астрономические источники одиночных радиоимпульсов, но для "ловли" таких сигналов нужна сеть радиотелексопов, разнесенных на большие расстояния друг от друга для того, чтобы была возможность точно подтвердить или опровергнуть гипотезу о внеземном происхождении сигнала", - добавил Кардашев.

Он отметил, что в Карачаево-Черкесии сигнал поймал один телескоп. "Поэтому сейчас нужно дожидаться повторного сигнала, а лучше одновременного наблюдения за той же областью неба, на которую был наведен РАТАН-600, несколькими радиотелескопами. Группа исследователей обсерватории, получившей сигнал, не планировала разглашать информацию о нем в СМИ. Ученые планировали в научном кругу обсудить данный вопрос и обратить внимание на исследование звезды, от которой, возможно, сигнал был пойман", - добавил академик.

Сигнал был зафиксирован в 2015 году радиотелескопом РАТАН-600 Зеленчукской обсерватории в Карачаево-Черкесии. Главные задачи телескопа РАТАН-600 - изучение Солнца, планет и других галактик. Программа, в рамках которой был обнаружен прошлогодний сигнал, осуществляется Специальной астрофизической обсерваторией совместно с МГУ.