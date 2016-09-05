В Кабардино-Балкарии обнаружены останки людей с черепами вытянутой формы

НАЛЬЧИК, 5 сентября. /Корр. ТАСС Асият Гериева/. Сотрудники Государственного исторического музея обнаружили в могильнике в Кабардино-Балкарии (КБР) останки людей с черепами необычной вытянутой формы. Об этом ТАСС сообщил в понедельник председатель кабардино-балкарского отделения Русского географического общества, историк, писатель и исследователь Виктор Котляров.

"Археологи Государственного исторического музея несколько дней назад раскопали два черепа длинноголовых людей (черепа удлиненной формы) в могильнике близ селения Заюково Баксанского района. Это девушка лет 16, другой череп пока не атрибутирован, но совершенно отчетливо видно, что это тоже молодой человек. Захоронения относятся к III-IV векам нашей эры, это сарматские погребения", - сказал Котляров.

Находки сделаны в так называемом "Третьем Заюковском могильнике", расположенном в Баксанском районе КБР. "Длинноголовые встречались и до сих пор на территории Кабардино-Балкарии, но в основном в верховьях Баксанского ущелья, считается, что это сарматы. Был такой могильник Куркужанский (на Гирхожане, выше города Тырныауз), и там было достаточно много длинноголовых. В позапрошлом году в районе селения Кенделен (в нескольких сотнях метров от Заюковского могильника) были найдены несколько длинноголовых, к сожалению, не в очень хорошем состоянии", - уточнил Котляров.

"В черепа были вставлены кости и еще какие-то другие предметы, то есть это имело какой-то, возможно, сакральный смысл", - отметил ученый. "Считается, что так выделялась знать, но моя точка зрения, которая основывается на изучении множества подобного рода находок, иная", - добавил он. По мнению Котлярова, считалось, что благодаря деформации черепа человек должен был получить возможность "видеть и знать то, что не знают соплеменники, это своего рода прозрение будущего".

По его словам, могильник был открыт "черными копателями" пять лет назад. "В 2011 году в районе селения Заюково стали часто появляться черные копатели. Одновременно на рынок черных артефактов, который существует в Пятигорске, было выплеснуто огромное количество артефактов кобанской культуры. Выяснилось, что в КБР найден неизвестный могильник, где находили сотни необычных артефактов, в частности, киммерийских шлемов почти в полной сохранности", - отметил собеседник агентства.

Спустя два года могильник был взят под охрану государства, а остатки артефактов переданы в Государственный исторический музей. "С 2014 года музей приезжает в КБР на раскопки ежегодно. Сразу же было выяснено, что могильник был разграблен, но то, что осталось, дает совершенно новое представление о культуре и истории народов Северного Кавказа", - подчеркнул Котляров.