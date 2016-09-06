Участники форума в Томске обсудят 3D-технологии для космоса и ядерную медицину

ТОМСК, 6 сентября. /ТАСС/. Участники первого международного форума ресурсоэффективности во вторник обсудят в Томском политехническом университете (ТПУ) развитие современных технологий в сфере энергетики, 3D-технологий для космоса, ядерной медицины и добычи трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ), сообщили в пресс-службе вуза.

"Эксперты обсудят вызовы и возможности на глобальном рынке услуг в области ядерной медицины, новые технологии для освоения космоса, проблемы ресурсоэффективной энергетики и трудноизвлекаемых природных ресурсов, а также перспективы робототехники для решения производственных и социальных задач. Работа будет идти на шести секциях в формате круглых столов, рабочих совещаний и дискуссионных панелей и площадок", - сказали в пресс-службе.

Организаторами форума выступили ТПУ, Российская академия наук и Минобрнауки РФ. В нем примут участие представители федеральных и региональных властных структур, крупных недропользователей, исследовательских институтов, Росгеологии, Россетей и др.

В частности, в рамках работы секции "Ядерная медицина" на площадке исследовательского ядерного реактора ТПУ ученые продемонстрируют получение нового радиофармпрепарата для проведения диагностики онкологии. Наноколлоидный препарат на основе оксида алюминия, меченный изотопом технеция-99, впервые в мировой практике был получен на реакторе ТПУ. Он предназначен для точной диагностики сторожевых лимфатических узлов, через которые начинается лимфогенное метастазирование опухоли.

Также участники впервые в России обсудят глобальную проблему изменения климата и попробуют найти направления развития российской энергетики, способствующие выполнению Парижского соглашения об изменении климата, к которому Россия присоединилась в этом году. На рабочем совещании кластера "Трудноизвлекаемые природные ресурсы" в рамках реализации федерального проекта "ИНО Томск" будет обсуждаться опыт Томской области по освоению и добыче ресурсов, использования новых технологий по освоению и добыче ТРИЗ, а также подготовки кадров для их разведки и добычи. Ранее сообщалось, что в Томской области был создан первый в России полигон, где изучаются новые методы исследования и добычи трудноизвлекаемой нефти.

Кроме этого, в рамках форума пройдет круглый стол "Аддитивные технологии для космоса", благодаря которым возможно создавать материалы и технологии 3D-печати, и совещание по сотрудничеству с Китаем в области наноматериалов и нанотехнологий.