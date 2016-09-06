Пазырыкским курганам в горах Алтая вернут первоначальный внешний вид

ГОРНО-АЛТАЙСК, 6 сентября. /ТАСС/. Ученые и археологи проведут в Республике Алтай рекультивацию Пазырыкских курганов, давших название археологической культуре: могильникам вернут первоначальный вид, что поможет их сохранению и музеефикации. Такое решение пришли сотрудники Государственного Эрмитажа и ученые региона в рамках обсуждения возможности восстановления курганов, сообщили в пресс-службе правительства республики.

"Обсуждение этого вопроса инициировал Горно-Алтайский госуниверситет (ГАГУ) и Министерство культуры региона. Цель - привести в порядок раскопанные в советское время курганы на могильнике Пазырык в Улаганском районе. В те годы была принята методика, при которой после исследований раскопы не засыпались, в живописной долине остались кучи камней и земли из раскопов. Турпоток в Улаганский район растет, и это еще одна проблема для сохранности памятника - туристы строят туры (сооружения из камней - прим. ТАСС) на насыпях курганов, свободно передвигаются по территории на автомобилях, оставляют колеи", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что в последние годы назрела острая необходимость создания мер по охране памятника и восстановлению курганов. Участники обсуждения - и ученые, и жители ближайшего к кургану села - высказались за принятие таких мер. Вопрос о финансировании археологических работ по рекультивации сейчас решается: предполагается, что все работы на участке займут несколько лет, кроме того, ведется разработка концепции проекта музеефикации. В планах археологов на 2017 год - совместная экспедиции ГАГУ и Эрмитажа на Пятом Пазырыкском кургане.

"Предполагается расчистить раскоп 1949 года, убрать отвалы на пристроенных к кургану каменных сооружениях, зачистить конструкции, а позднее начнется рекультивация других объектов. После восстановления ландшафта памятник будет музеефицирован, и туристические посещения будут регулироваться. Это поможет не только спасти уникальный объект культуры и природы, но и создаст новые рабочие места, принесет доход в бюджеты. Параллельно будет создаваться инфраструктура - планируется парк реконструкций рядом с могильником с макетами погребальных сооружений, исследованных на могильнике", - пояснили в пресс-службе.

На могильнике Пазырык в 1929 году и в 1947-1949 годах были исследованы мерзлотные погребения в пяти больших скифских курганах, давших уникальные находки в хорошей сохранности - шубы, ковры, повозка, мумифицированные тела. По имени могильника названа археологическая культура (железный век - VI-III вв. до н. э.), памятники которой распространены по всему Алтаю.