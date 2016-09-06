В Осло прошла церемония вручения премий Кавли

ОСЛО, 6 сентября. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Лауреаты премий Кавли в области астрофизики, нейронауки и нанотехнологий получили золотые медали и чеки на $1 млн из рук кронпринца Норвегии Хокона Магнуса. Столица скандинавского королевства в пятый раз принимала церемонию вручения учрежденной в 2008 году научной награды, за короткий срок завоевавшей репутацию одной из наиболее престижных в мире.

Имена лауреатов премии были одновременно объявлены в Нью-Йорке и Осло 2 июня. Премию по астрофизике получили шотландец Рональд Древер (не смог приехать в Норвегию по состоянию здоровья), а также американские исследователи Райнер Вайсс и Кип Торн за основополагающий вклад в открытие предсказанных Альбертом Эйнштейном гравитационных волн. Лауреатами премии по нейронауке стали трое уроженцев США - Майкл Мерзенич, Ив Мардер и Карла Шац, установившие, как именно полученные человеком знания и жизненный опыт меняют работу нейронов головного мозга. В области нанотехнологий награждены немец Герд Бинниг, американец Келвин Куэйт и швейцарец Кристоф Гербер за создание атомно- силового микроскопа в 1980-х годах.

"Открытие лауреатов премии по астрофизике навсегда изменило то, какой мы видим Вселенную, и дало нам новый способ наблюдать ее в XXI веке, - заявил в ходе церемонии председатель Фонда Кавли Рокелл Хэнкин. - Лауреаты в области нанотехнологий создали прибор, который, словно по волшебству, дает нам возможность манипулировать атомами и наблюдать объекты размером меньше одного нанометра, широко распахивая дверь в мир атомов и молекул, меняя наше представление о природе. Награждаемые нейроученые обнаружили, что даже мозг пожилого человека постоянно меняется под воздействием нового внешнего опыта".

История награды

Премия была учреждена по инициативе предпринимателя и филантропа Фреда Кавли (1927-2013), который родился в Норвегии, однако еще в юности переехал в США, где заработал состояние, основав компанию по производству датчиков для авиационной и автомобильной промышленности.

Раз в два года премии в трех областях присуждает Норвежская академия наук. Члены международных комитетов, которые отбирают номинантов и готовят рекомендации для академии, являются ведущими экспертами в своих областях.

Денежная составляющая награды в каждой из номинаций составляет $1 млн. Из-за колебаний курса шведской кроны в настоящий момент это несколько больше, чем у Нобелевских премий, лауреаты которых в этом году получат 8 млн крон ($940 тыс. по текущему курсу).

Сам Кавли критиковал Шведскую королевскую академию наук за консервативность, в силу которой заслуги ученых, работающих в передовых областях, подолгу остаются не отмеченными самой престижной из существующих научных наград. Он полагал, что его премия будет дополнять Нобелевскую, не конкурируя с ней. Меценат следующим образом объяснял выбор направлений, в которых присуждается премия, получившая его имя: "Это три интереснейших области науки, одна из которых занимается самым большим, другая - самым маленьким, а третья - самым сложным".

Прежние лауреаты

С 2008 года премией были отмечены 40 ученых из восьми стран: Великобритании, Германии, Норвегии, России, США, Швейцарии, Швеции и Японии. Среди лауреатов пока лишь двое воспитанников советской научной школы. Российский физик Алексей Старобинский (главный научный сотрудник Института теоретической физики им. Л. Д. Ландау) и его коллега Андрей Линде (эмигрировал в США в 1990 году, профессор физики Станфордского университета) были удостоены награды в области астрофизики в 2014 году за "пионерские работы по теории космической инфляции". С ними премию разделил Алан Гут из Массачусетского технологического института в США.