Китайские археологи восстановили корону возрастом 1,4 тыс. лет

ПЕКИН, 7 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Китайские археологи и реставраторы заявили об окончании процесса реставрации короны, принадлежавшей супруге императора Суй Ян-ди (569-618 гг.). Как сообщило агентство Синьхуа, этот головной убор - старейший из аналогичных символов абсолютной власти, найденных на территории Китая.

Корона была обнаружена в 2012 году, во время раскопок на территории города Янчжоу (восточная провинция Цзянсу). Она хранилась в усыпальнице в деревянной коробке рядом с гробом императрицы. "Находку отправили в лабораторию для восстановления. Команда реставраторов сантиметр за сантиметром очистила тринадцать узоров, выполненных из тонкой меди в виде цветов", - рассказал журналистам руководитель проекта Шу Цзяпин.

В период недолговечной династии Суй (581-618 гг.) в Поднебесной был прокопан Великий канал, соединивший Хуанхэ с реками Хуайхэ, Янцзы и южными провинциями. Суй Ян-ди создал эффективную управленческую систему, способную обеспечить целостность империи.

Несмотря на существенные достижения, из-за частых войн и завоевательных походов, а также расточительства двора империя Суй быстро пришла к экономическому упадку. Однако императоры последующей династии Тан (618-907) умело переняли полезный опыт предшественников, в итоге последующие несколько столетий стали "золотым периодом" китайской культуры.