Онлайн-дискуссия: что ждет науку в будущем

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В современной науке работают в тысячи раз больше людей, чем столетие назад, но повлияло ли это на темпы ее развития?
Чем она принципиально отличается от науки Античности и Средневековья?
Можно ли сказать, что мы живем в век научных революций, или все достижения современности носят исключительно прикладной, технологический характер?
На эти вопросы пытаются найти ответ участники дискуссии, организованной научно-популярным порталом "Чердак" в рамках месяца знаний MOST.
В обсуждении участвуют:
— Павел Пахлов, доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией физики тяжелых кварков и лептонов Института теоретической и экспериментальной физики, профессор кафедры физики элементарных частиц МФТИ;
— Алексей Семихатов, ведущий научный сотрудник Отделения теоретической физики Физического института имени П. Н. Лебедева РАН (ФИАН), член жюри премии "Просветитель" (а также ведущий программы "На грани безумия" на канале ОТР и "Вопрос науки" на канале "Наука 2.0.");
— Юрий Котелевцев, заместитель директора Центра функциональной геномики исследований, образования и инноваций Сколтеха, ведущий исследователь Кардиологического центра Эдинбургского университета.
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