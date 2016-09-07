В современной науке работают в тысячи раз больше людей, чем столетие назад, но повлияло ли это на темпы ее развития?

Чем она принципиально отличается от науки Античности и Средневековья?

Можно ли сказать, что мы живем в век научных революций, или все достижения современности носят исключительно прикладной, технологический характер?

На эти вопросы пытаются найти ответ участники дискуссии, организованной научно-популярным порталом "Чердак" в рамках месяца знаний MOST.

В обсуждении участвуют:

— Павел Пахлов, доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией физики тяжелых кварков и лептонов Института теоретической и экспериментальной физики, профессор кафедры физики элементарных частиц МФТИ;

— Алексей Семихатов, ведущий научный сотрудник Отделения теоретической физики Физического института имени П. Н. Лебедева РАН (ФИАН), член жюри премии "Просветитель" (а также ведущий программы "На грани безумия" на канале ОТР и "Вопрос науки" на канале "Наука 2.0.");

— Юрий Котелевцев, заместитель директора Центра функциональной геномики исследований, образования и инноваций Сколтеха, ведущий исследователь Кардиологического центра Эдинбургского университета.

Смотрите прямую трансляцию на сайте ТАСС.

Онлайн-дискуссия: что ждет науку в будущем

О чем говорят:

Что такое наука? Разделение теории и практики или их синтез? И какие области знания - можно твердо назвать "научными"?

В Британии именно к science относятся только экспериментальные науки. Математика – это уже art



Юрий Котелевцев Заместитель директора Центра функциональной геномики исследований, образования и инноваций Сколтеха

Обязана ли наука быть прикладной?

Ученый по роду своей деятельности стоит между известным и неизвестным. Иначе он – не ученый. И, конечно же, он постоянно сомневается Алексей Семихатов Ведущий научный сотрудник Отделения теоретической физики Физического института имени П. Н. Лебедева РАН (ФИАН)

Насколько предсказуема наука? И возможно ли "спрогнозировать" - новые научные открытия?

В науке постоянно нужно находить обходные пути, причем зачастую ты не сразу видишь – куда идешь Алексей Семихатов Ведущий научный сотрудник Отделения теоретической физики Физического института имени П. Н. Лебедева РАН (ФИАН)

Есть ли перспективы у междисциплинарных предметов?

Что такое научный метод и как отличить ученого - от псевдоученого? И чем ошибочная гипотеза - отличается от лженаучной?

С точки зрения гипотез, в 90% случаев ученые ошибаются, и лишь в оставшихся 10% - происходит научный прорыв Павел Пахлов Доктор физико-математических наук

Насколько высок потенциал самообразования - и посещения открытых научных лекций?

В каком направлении движется современная наука?

По сравнению с тем, что было 100 лет назад – наука стала более "коллективной". Эпоха индивидуалов – уходит в прошлое Павел Пахлов Доктор физико-математических наук

Достаточно ли общество инвестирует в развитие науки?

Насколько наука - открыта для новичков?

К сожалению, вознаграждение, чисто материальное, может быть недостаточно привлекательно для того, чтобы в науку массово приходили новые кадры Юрий Котелевцев Заместитель директора Центра функциональной геномики исследований, образования и инноваций Сколтеха

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