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Онлайн-дискуссия: что ждет науку в будущем

Наука
7 сентября, 19:01 UTC+3
Участники обсуждения, организованного научно-популярным порталом "Чердак", пытаются найти ответ на этот вопрос
Материал из 1 страницы
© Евгений Курсков/ТАСС

В современной науке работают в тысячи раз больше людей, чем столетие назад, но повлияло ли это на темпы ее развития?

Чем она принципиально отличается от науки Античности и Средневековья?

Можно ли сказать, что мы живем в век научных революций, или все достижения современности носят исключительно прикладной, технологический характер?

На эти вопросы пытаются найти ответ участники дискуссии, организованной научно-популярным порталом "Чердак" в рамках месяца знаний MOST.

В обсуждении участвуют:

— Павел Пахлов, доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией физики тяжелых кварков и лептонов Института теоретической и экспериментальной физики, профессор кафедры физики элементарных частиц МФТИ;
— Алексей Семихатов, ведущий научный сотрудник Отделения теоретической физики Физического института имени П. Н. Лебедева РАН (ФИАН), член жюри премии "Просветитель" (а также ведущий программы "На грани безумия" на канале ОТР и "Вопрос науки" на канале "Наука 2.0.");
— Юрий Котелевцев, заместитель директора Центра функциональной геномики исследований, образования и инноваций Сколтеха, ведущий исследователь Кардиологического центра Эдинбургского университета.

Смотрите прямую трансляцию на сайте ТАСС.

Онлайн-дискуссия: что ждет науку в будущем

О чем говорят:

  • Что такое наука? Разделение теории и практики или их синтез? И какие области знания - можно твердо назвать "научными"?

В Британии именно к science относятся только экспериментальные науки. Математика – это уже art

 Юрий Котелевцев Заместитель директора Центра функциональной геномики исследований, образования и инноваций Сколтеха

  • Обязана ли наука быть прикладной?

Ученый по роду своей деятельности стоит между известным и неизвестным. Иначе он – не ученый. И, конечно же, он постоянно сомневается Алексей Семихатов Ведущий научный сотрудник Отделения теоретической физики Физического института имени П. Н. Лебедева РАН (ФИАН)

  • Насколько предсказуема наука? И возможно ли "спрогнозировать" - новые научные открытия?

В науке постоянно нужно находить обходные пути, причем зачастую ты не сразу видишь – куда идешь Алексей Семихатов Ведущий научный сотрудник Отделения теоретической физики Физического института имени П. Н. Лебедева РАН (ФИАН)

  • Есть ли перспективы у междисциплинарных предметов?
  • Что такое научный метод и как отличить ученого - от псевдоученого? И чем ошибочная гипотеза - отличается от лженаучной?

С точки зрения гипотез, в 90% случаев ученые ошибаются, и лишь в оставшихся 10% - происходит научный прорыв Павел Пахлов Доктор физико-математических наук

  • Насколько высок потенциал самообразования - и посещения открытых научных лекций?
  • В каком направлении движется современная наука?

По сравнению с тем, что было 100 лет назад – наука стала более "коллективной". Эпоха индивидуалов – уходит в прошлое Павел Пахлов Доктор физико-математических наук

  • Достаточно ли общество инвестирует в развитие науки?
  • Насколько наука - открыта для новичков?

К сожалению, вознаграждение, чисто материальное, может быть недостаточно привлекательно для того, чтобы в науку массово приходили новые кадры Юрий Котелевцев Заместитель директора Центра функциональной геномики исследований, образования и инноваций Сколтеха

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