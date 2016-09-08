Австралийские ученые разработали курс обучения "Как выжить на Марсе"

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СИДНЕЙ, 8 сентября. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. Необычный онлайн-курс разработали австралийские ученые из университета Монаш (Мельбурн). Они приглашают всех желающих освоить навыки жизни на Марсе.
Как рассказала один из авторов новой образовательной программы астроном Ясмина Лазендиц-Гэллоуэй, обучение будут проводить ведущие специалисты университета в области физики, химии, астрономии, биологии, геологии и других наук. Их задача состоит в одном - помочь ученикам выжить.
"На Марсе нет воздуха, нет воды, пищи, нет легкодоступной энергии. На Марсе очень холодно, очень мало солнечного света и при этом сильная радиация. Чтобы выжить в таких условиях, людям потребуется большая смекалка и умелое применение достижений науки и техники".
"Марс расположен примерно в 225 миллионах километров от Земли, но это единственная, кроме нашей, планета Солнечной системы, на которой теоретически могут жить люди, - рассказала профессор химии Тина Овертон. - И мы хотим помочь нашим будущим ученикам понять, с какими проблемами они столкнутся, когда переберутся на Марс".
"Чтобы существовать на Марсе, вы должны знать очень много, - отметила геолог Марион Андерсон. - Вы должны быть немножко химиком, немножко геологом, физиком, биологом, математиком. А еще стоит иметь хотя бы начальные представления об инженерии и медицине".
Обучение начнется 24 октября и продлится в течение месяца. Учить желающих будут бесплатно. Как сообщили ТАСС сотрудники университета, записаться на курс может любой желающий независимо от возраста, уровня образования и страны проживания. Одно из основных требований к будущим учащимся - знание английского языка, на котором будет вестись преподавание.