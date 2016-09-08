Ученые РФ нашли способ находить патологию младенцев неинвазивным методом

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Специалисты Научного Центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова Минздрава РФ и Московского физико-технического института (МФТИ) предложили способ, с помощью которого можно диагностировать дыхательную патологию новорожденных по белкам в моче. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Proteomics.

Патологии дыхательной системы недоношенных младенцев часто имеют неопределенную природу - они могут возникнуть как из-за недостаточного развития, так и из-за инфекции. Инфекционные патологии дыхания сейчас занимают первое место по причине смерти недоношенных младенцев. Для того, чтобы поставить точный диагноз, нужны инвазивные методы, то есть такие, которые нарушают ткани ребенка - например, забор крови или биопсия.

Ученые нашли способ ставить диагноз без инвазивных методов, получая всю нужную информацию из мочи младенца. Для этого они провели анализ мочи новорожденных с респираторными заболеваниями. С помощью жидкостной хроматографии и масс-спектрометрии разделили мочу и выделили из нее биологические маркеры - белки, которые надежно отличают инфекционные патологии, например врожденную пневмонию, от неинфекционных - тринзиторного тахипноэ и респираторного дистресс синдрома.

Ранее ученые опубликовали работу, в которой по моче беременных женщин можно было диагностировать преэклампсию - патологию беременных женщин. Теперь коллектив впервые предлагает с помощью похожего метода следить за состоянием недоношенных младенцев.