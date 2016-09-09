Президент РАН: изменение порядка лишения ученой степени смягчит условия для плагиаторов

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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Проект Министерства образования и науки России об изменении порядка лишения ученой степени создает более мягкие условия для плагиата и приведет к тому, что недобросовестных людей в науке станет больше. Такое мнение высказал ТАСС президент Российской академии наук Владимир Фортов.
Проект изменений в положение о присуждении ученых степеней, разработанный Минобрнауки, был опубликован на официальном сайте правовой информации regulation.gov.ru 6 сентября. Согласно проекту документа, лишать ученой степени за плагиат можно будет только при наличии судебного решения о признании нарушения авторских прав. В настоящее время документ проходит общественные обсуждения.
"Я считаю, что нужно поддерживать и принимать те законы, которые являются частью борьбы с плагиатом. Этот законопроект, по-моему, так как я с ним ознакомился, он создает более мягкие условия для плагиата", - сказал Фортов.
Президент РАН уверен, что предложение Минобрнауки не только "не осложнит жизнь плагиатора", но и приведет к тому, что недобросовестных людей в российской науке станет больше.