Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.09:
$ 64.16
€ 72.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Президент РАН: изменение порядка лишения ученой степени смягчит условия для плагиаторов

Наука
9 сентября, 15:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, сентября. /ТАСС
Нововведение, согласно которому лишать ученой степени можно будет только после судебного решения, приведет к увеличению количества недобросовестных людей в науке, считает Владимир Фролов
Материал из 1 страницы
Владимир Фортов

Владимир Фортов

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Проект Министерства образования и науки России об изменении порядка лишения ученой степени создает более мягкие условия для плагиата и приведет к тому, что недобросовестных людей в науке станет больше. Такое мнение высказал ТАСС президент Российской академии наук Владимир Фортов.

Проект изменений в положение о присуждении ученых степеней, разработанный Минобрнауки, был опубликован на официальном сайте правовой информации regulation.gov.ru 6 сентября. Согласно проекту документа, лишать ученой степени за плагиат можно будет только при наличии судебного решения о признании нарушения авторских прав. В настоящее время документ проходит общественные обсуждения.

"Я считаю, что нужно поддерживать и принимать те законы, которые являются частью борьбы с плагиатом. Этот законопроект, по-моему, так как я с ним ознакомился, он создает более мягкие условия для плагиата", - сказал Фортов.

Президент РАН уверен, что предложение Минобрнауки не только "не осложнит жизнь плагиатора", но и приведет к тому, что недобросовестных людей в российской науке станет больше.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
4
В Китае испытали аэроавтобус-тоннель, которому не страшны пробки
3
Компания Facebook испытала беспилотник Aquila, раздающий интернет
Работа археологической экспедиции на Рюриковом городище под Великим Новгородом
6
В поисках золотого гроба Рюрика: под Великим Новгородом исследуют уникальный храм
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Борьба за лайки: как кандидаты в Госдуму осваивают соцсети
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Боксер Роман Романчук скончался на 38-м году жизни
2
Песков не стал комментировать изданный в Приднестровье указ о начале присоединения к РФ
3
СМИ: президент Филиппин назвал Пан Ги Муна дураком
4
Минфин сообщил об исчерпании Резервного фонда в 2017 году
5
"Евровидение-2017" пройдет в Киеве
6
Две школы эвакуированы в Москве после звонков о заложенных бомбах
7
"Я все равно буду делать свое дело": первое интервью Кузнецовой на посту омбудсмена
Темы дня
Реклама