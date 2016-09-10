Индийские ученые: ожирение в три раза повышает риск рака молочной железы

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сентября. /Корр. ТАСС Евгения Кармалито/. Прямую связь между чрезмерно пышными дамскими формами и повышенным риском развития рака молочной железы удалось доказать ученным ведущего онкологического центра Индии Memorial Hospital Tata. Об этом пишет в субботу газета Hindustan Times.

Согласно опубликованным данным многолетнего наблюдения, абдоминальное ожирение, когда отложения в основном формируются в области живота, втрое повышает у женщин риск развития онкологического заболевания. При этом вовсе не обязательно весить центнер - критическим пределом, по мнению исследователей, является длина окружности талии свыше 80 см, а также все случаи, когда обхват талии практически не отличается по обхватам от бедер или превышает их.

При этом, по мнению ученых, возраст женщины не играет решающего значения, а вот точка начала отсчета ожирения очень важна. "Наше исследование показало, что абдомальное ожирение повышает риск развития любого типа рака молочной железы и в любом периоде цикла развития женского организма, будь то пременопауза или постклимактерический возраст, - сообщил профессор Раджеш Дикшит, один из основных авторов исследования и руководитель эпидемиологического отдела Tata Memorial Hospital. - Но наибольший риск развития заболевания - у девушек, которые резко набрали вес в возрасте от 10 до 20 лет, что сейчас массово наблюдается в Индии из-за распространения вредных привычек питания".

Именно с соблазнами фаст-фуда ученые связывают резкий рост онкологической статистики в стране, причем именно рак молочной железы в последнее время стал наиболее распространен среди индийских женщин.

По мнению доктора Дикшита, у Индии все еще есть шансы справиться с надвигающейся лавиной ожирения и как следствие снизить потери от онкологических заболеваний. "Абдоминальное ожирение пока еще не стало эпидемией у нас в стране, - уверен он. - У индийского общества есть все шансы справиться с опасной тенденцией, контролируя свой вес с помощью сбалансированного питания и физических упражнений".

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