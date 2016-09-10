РГО в течение месяца будет изучать особенности Голубых озер в КБР

НАЛЬЧИК, 10 сентября. /Корр. ТАСС Асият Гериева/. Русское географическое общество (РГО) организует большую экспедицию по изучению уникальных Голубых озер в Кабардино-Балкарии (КБР). Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в субботу начальник экспедиции, руководитель логистического управления центра подводных исследований РГО Егор Новожилов.

"С 15 сентября по 15 октября на Голубых озерах в Черекском ущелье КБР развернется масштабная экспедиция, организованная РГО. Мы пригласили группу ученых во главе с профессором - карстоведом Николаем Максимовичем, у которых есть план по изучению озера. Мы поможем им со сбором проб воды и поверхностей с различных глубин с тем, чтобы дать анализ происхождению озеру. Другая группа ученых, специалистов Военно-медицинской академии, займется изучением поведения человеческого организма под водой, на разных глубинах и при разных условиях", - сказал Новожилов после заседания республиканской правкомиссии по проведению исследований.

По его словам, в республику будет завезено большое количество специализированной техники. "Помимо батискафов, у нас есть возможность использовать беспилотные управляемые аппараты, которые оснащены щупами, способными поднимать грунт из различной глубины. Привезут лодки из Минобороны. У нас есть хорошие дайверы, их спуски будут организованы до 150 метров. Всего в экспедиции примут участие более 50 человек", - добавил собеседник агентства.

Местные власти рассчитывают, что экспедиция поможет в изучении уникального природного объекта, который, как считается, до конца пока не исследован. "Основная цель проекта - это комплексное изучение природного объекта, каким является второй по глубине в Европе малый водоем карстового происхождения - Голубое озеро. В рамках исследования будут проводиться геологические, гидрологические и водолазные работы. Исследователи намерены составить карту подводной части озера, подготовить ряд научных материалов, серию телевизионных программ для российской и зарубежной аудитории", - сообщил председатель правительства КБР Алий Мусуков, отметив, что все это будет способствовать развитию туристской отрасли республики.

Голубые озера - группа из 5 карстовых водоемов в Черекском районе Кабардино-Балкарии. В составе озер можно выделить Нижнее голубое озеро (Церик-Кель, Черек-Кел) и Верхние голубые озера (в том числе Сухое и Секретное). Нижнее голубое озеро имеет зеленовато-голубой цвет и постоянную температуру воды в 9,3 градуса, выбросы сероводорода придают воде озера сапфирово-голубой цвет.